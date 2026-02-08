Материальная помощь для военных: кто имеет право на выплату

Министерство обороны Украины напомнило об инструменте поддержки защитников, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о денежной помощи для решения социально-бытовых вопросов, которую можно получить один раз в год.

Размер выплаты в 2026 году

Сумма пособия равна месячному денежному обеспечению военного. Сюда входят:

Должностный оклад;

Оклад по воинскому званию;

Прибавка за выслугу лет;

Ежемесячные дополнительные виды обеспечения (кроме премий и специальных вознаграждений).

Кто может получить помощь?

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в 2026 году предоставляется военнослужащим один раз в течение года при наличии одного из следующих оснований:

Наличие у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины.

Семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно), являются заложниками, интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести.

Наступление события в 2026 году или в декабре 2025 года при условии, что право на получение материальной помощи не было реализовано в год наступления такого события, а именно:

1. смерть военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей;

2. рождение ребенка у военнослужащего, в том числе его усыновление;

3. нарушение состояния здоровья военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей, что подтверждается соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного (форма № 027/о), справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии, заключение:

заболевание военнослужащего туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В или С;

пребывания военнослужащего более 30 дней подряд на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем) или заболеванием, связанным с защитой Родины, требующих проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности, трансэндоцид, эндопротезирования лечение;

пребывания военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей на лечении онкологического заболевания, требующего хирургического лечения, лучевой и/или химиотерапии, независимо от года установления диагноза;

ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач в период действия военного положения;

ранения (тяжелые травмы, увечья) жены (супруга), детей или родителей военнослужащего, связанного с военной агрессией российской федерации против Украины.

Важно: наличие оснований обязательно должно быть подтверждено соответствующими медицинскими или официальными документами.

Как оформить выплату?

Процедура получения помощи является стандартной:

Подача рапорта: военный должен написать рапорт по имени своего непосредственного командира.

Обоснование: в рапорте необходимо четко указать основание помощи.

Документы: в рапорт добавляются заверенные копии документов, подтверждающих сложную жизненную ситуацию (медицинские выводы, справки о статусе пленного/пропавшего без вести и т. п. ).

Начисление производится в пределах доступного фонда денежного довольствия воинской части.