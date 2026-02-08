Материальная помощь для военных: кто имеет право на выплату

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 февраля 2026, 10:24 Читати українською

Материальная помощь для военных: кто имеет право на выплату

Министерство обороны Украины напомнило об инструменте поддержки защитников, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о денежной помощи для решения социально-бытовых вопросов, которую можно получить один раз в год.

Материальная помощь для военных: кто имеет право на выплату

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Размер выплаты в 2026 году

Сумма пособия равна месячному денежному обеспечению военного. Сюда входят:

  • Должностный оклад;
  • Оклад по воинскому званию;
  • Прибавка за выслугу лет;
  • Ежемесячные дополнительные виды обеспечения (кроме премий и специальных вознаграждений).

Кто может получить помощь?

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в 2026 году предоставляется военнослужащим один раз в течение года при наличии одного из следующих оснований:

Наличие у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины.

Семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно), являются заложниками, интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести.

Наступление события в 2026 году или в декабре 2025 года при условии, что право на получение материальной помощи не было реализовано в год наступления такого события, а именно:

1. смерть военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей;

2. рождение ребенка у военнослужащего, в том числе его усыновление;

3. нарушение состояния здоровья военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей, что подтверждается соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного (форма № 027/о), справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии, заключение:

  • заболевание военнослужащего туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В или С;
  • пребывания военнослужащего более 30 дней подряд на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем) или заболеванием, связанным с защитой Родины, требующих проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности, трансэндоцид, эндопротезирования лечение;
  • пребывания военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей на лечении онкологического заболевания, требующего хирургического лечения, лучевой и/или химиотерапии, независимо от года установления диагноза;
  • ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач в период действия военного положения;
  • ранения (тяжелые травмы, увечья) жены (супруга), детей или родителей военнослужащего, связанного с военной агрессией российской федерации против Украины.

Важно: наличие оснований обязательно должно быть подтверждено соответствующими медицинскими или официальными документами.

Как оформить выплату?

Процедура получения помощи является стандартной:

  • Подача рапорта: военный должен написать рапорт по имени своего непосредственного командира.
  • Обоснование: в рапорте необходимо четко указать основание помощи.
  • Документы: в рапорт добавляются заверенные копии документов, подтверждающих сложную жизненную ситуацию (медицинские выводы, справки о статусе пленного/пропавшего без вести и т. п.).

Начисление производится в пределах доступного фонда денежного довольствия воинской части.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами