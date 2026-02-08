Министерство обороны Украины напомнило об инструменте поддержки защитников, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о денежной помощи для решения социально-бытовых вопросов, которую можно получить один раз в год.
Материальная помощь для военных: кто имеет право на выплату
Размер выплаты в 2026 году
Сумма пособия равна месячному денежному обеспечению военного. Сюда входят:
- Должностный оклад;
- Оклад по воинскому званию;
- Прибавка за выслугу лет;
- Ежемесячные дополнительные виды обеспечения (кроме премий и специальных вознаграждений).
Кто может получить помощь?
Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в 2026 году предоставляется военнослужащим один раз в течение года при наличии одного из следующих оснований:
Наличие у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины.
Семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно), являются заложниками, интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести.
Наступление события в 2026 году или в декабре 2025 года при условии, что право на получение материальной помощи не было реализовано в год наступления такого события, а именно:
1. смерть военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей;
2. рождение ребенка у военнослужащего, в том числе его усыновление;
3. нарушение состояния здоровья военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей, что подтверждается соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного (форма № 027/о), справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии, заключение:
- заболевание военнослужащего туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В или С;
- пребывания военнослужащего более 30 дней подряд на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем) или заболеванием, связанным с защитой Родины, требующих проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности, трансэндоцид, эндопротезирования лечение;
- пребывания военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей на лечении онкологического заболевания, требующего хирургического лечения, лучевой и/или химиотерапии, независимо от года установления диагноза;
- ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач в период действия военного положения;
- ранения (тяжелые травмы, увечья) жены (супруга), детей или родителей военнослужащего, связанного с военной агрессией российской федерации против Украины.
Важно: наличие оснований обязательно должно быть подтверждено соответствующими медицинскими или официальными документами.
Как оформить выплату?
Процедура получения помощи является стандартной:
- Подача рапорта: военный должен написать рапорт по имени своего непосредственного командира.
- Обоснование: в рапорте необходимо четко указать основание помощи.
- Документы: в рапорт добавляются заверенные копии документов, подтверждающих сложную жизненную ситуацию (медицинские выводы, справки о статусе пленного/пропавшего без вести
и т. п.).
Начисление производится в пределах доступного фонда денежного довольствия воинской части.
