8 февраля 2026, 9:33 Читати українською

Минимальные зарплаты в Европе в 2026 году: где платят больше всего и на каком месте Украина

Уровень минимальных выплат в Европе демонстрирует колоссальный разрыв: от более чем 2 700 евро в самых богатых странах до менее 200 евро в странах-кандидатах. Euronews Business проанализировал данные Eurostat на начало 2026 года, учитывая не только номинальные цифры, но и реальную покупательную способность.

Минимальные зарплаты в Европе в 2026 году: где платят больше всего и на каком месте Украина
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Лидеры и аутсайдеры

Около 12,8 млн. работников в 22 странах ЕС получают минимальную заработную плату или меньше. Евростат классифицирует минимальную зарплату на три категории: более 1 500 евро, от 1 000 до 1500 евро и меньше 1 000 евро.

Более 1 500 евро: безоговорочным лидером является Люксембург (2 704 евро). В топ-группе также входят Ирландия (2 391 евро), Германия (2 343 евро), Нидерланды (2 295 евро) и Бельгия (2 112 евро). Во Франции наименьшая минимальная зарплата в этой категории — 1 823 евро.

От 1 000 до 1 500 евро: сюда попали Испания (1 381 евро), Словения (1 278 евро), Литва (1 153 евро), Польша (1 139 евро), Кипр (1 088 евро), Португалия (1 073 евро), Хорватия (1 050 евро) и Греция (1 027 евро).

Меньше 1 000 евро: в этой группе оказалась половина европейских стран. Самая низкая «минималка» в ЕС в Болгарии — 620 евро. Среди стран-кандидатов ситуация еще более сложная: Албания (517 евро), Турция (654 евро), Молдова (319 евро). Украина замыкает список с показателем 173 евро.

Синим цветом на графике обозначены страны, не входящие в Европейский Союз.

В Италии, Австрии, Швеции, Дании и Финляндии понятие общегосударственной минимальной зарплаты отсутствует — ее устанавливают по коллективным договорам.

Покупательная способность: реальная картина

Номинальные цифры часто вводят в заблуждение из-за разной стоимости жизни. Если перечислить зарплаты по стандарту покупательной способности (purchasing power standards, PPS), разрыв между странами существенно сокращается.

Eurostat берет номинальную зарплату в евро, применяет к ней коэффициент паритета покупательной способности (purchasing power parity, PPP) и получает цифру в PPS.

PPS предлагает более справедливое сравнение, используя искусственную валюту, отражающую то, что люди действительно могут купить в каждой стране.

Германия занимает первое место по реальной ценности зарплаты (2157 PPS), опережая Люксембург.

Румыния стала «наибольшим победителем»: по номинальной зарплате она на 20-м месте, но по покупательной способности поднимается сразу на 12-е.

Чехия и Эстония, напротив, больше всего теряют в рейтинге из-за высоких цен внутри страны (падение на 8 позиций).

Динамика и причины разрыва

Интересно, что около трети европейцев не получили повышения минималки в январе 2026 по сравнению с июлем 2025-го. Активнее всего зарплаты росли в Болгарии, Венгрии и Литве (более +11%).

Почему такая разница? Эксперты Европейского института профсоюзов (ETUI) выделяют три фактора:

  • Производительность труда: Страны с мощным финансовым и технологическим секторами могут позволить себе более высокие выплаты.
  • Сила профсоюзов: Там, где у работников мощный голос в переговорах, зарплаты растут быстрее.
  • Экономическая структура: Промышленно развитые экономики традиционно опережают аграрные.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
RobinG
RobinG
8 февраля 2026, 10:36
#
Хоч десь ми на першому місці.)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает TattiReuven и 12 незарегистрированных посетителей.
