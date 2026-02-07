ЕС признал интерфейс TikTok вредным: платформу обязали отказаться от «бесконечной ленты»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 февраля 2026, 17:00 Читати українською

ЕС признал интерфейс TikTok вредным: платформу обязали отказаться от «бесконечной ленты»

Европейская комиссия официально заявила, что дизайн приложения TikTok нарушает правила ЕС. Компанию обязали внести радикальные изменения в интерфейс, чтобы предотвратить формирование зависимости у пользователей, иначе соцсети ждут огромные штрафы.

ЕС признал интерфейс TikTok вредным: платформу обязали отказаться от «бесконечной ленты»
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это первый случай в мире, когда регулятор устанавливает правовые стандарты «аддиктивного дизайна» (дизайна, вызывающего зависимость) в рамках закона о цифровых услугах (DSA).

Какие изменения требует Брюссель?

Еврокомиссия выделила несколько ключевых элементов, которые TikTok должен изменить или отключить:

  • Отмена «бесконечного скроллинга». Функция непрерывной прокрутки контента признана стимулирующей компульсивное поведение.
  • Изменение алгоритмов рекомендаций. Система, которая «вознаграждает» пользователя новым контентом, должна быть пересмотрена.
  • Обязательные перерывы. Платформа должна внедрить реально работающие эффективные инструменты контроля экранного времени.
  • Автоматическое воспроизведение. Функция Autoplay также подверглась критике как фактор вреда ментальному здоровью.

Угроза миллиардных штрафов и реакция компании

Если TikTok не выполнит требования, компании грозит штраф в размере до 6% годового мирового дохода.

В TikTok уже отреагировали на обвинения. Представитель компании Паоло Ганино назвал выводы комиссии «категорически ошибочными» и заявил, что платформа будет защищаться всеми доступными юридическими средствами.

Расследование по TikTok продолжается с февраля 2024 года. Отдельное внимание уделяется защите несовершеннолетних, поскольку дети не имеют механизмов сопротивления алгоритмам, вызывающим привыкание.

Это решение создаст прецедент для всего рынка, последующими могут стать Facebook и Instagram, алгоритмы которых также проверяют на аддиктивность.

«Это первый в мире случай установления правового стандарта по аддиктивному дизайну», — отметил чиновник Еврокомиссии во время брифинга.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 36619677, w39932 и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами