Европейская комиссия официально заявила, что дизайн приложения TikTok нарушает правила ЕС. Компанию обязали внести радикальные изменения в интерфейс, чтобы предотвратить формирование зависимости у пользователей, иначе соцсети ждут огромные штрафы.
ЕС признал интерфейс TikTok вредным: платформу обязали отказаться от «бесконечной ленты»
Это первый случай в мире, когда регулятор устанавливает правовые стандарты «аддиктивного дизайна» (дизайна, вызывающего зависимость) в рамках закона о цифровых услугах (DSA).
Какие изменения требует Брюссель?
Еврокомиссия выделила несколько ключевых элементов, которые TikTok должен изменить или отключить:
- Отмена «бесконечного скроллинга». Функция непрерывной прокрутки контента признана стимулирующей компульсивное поведение.
- Изменение алгоритмов рекомендаций. Система, которая «вознаграждает» пользователя новым контентом, должна быть пересмотрена.
- Обязательные перерывы. Платформа должна внедрить реально работающие эффективные инструменты контроля экранного времени.
- Автоматическое воспроизведение. Функция Autoplay также подверглась критике как фактор вреда ментальному здоровью.
Угроза миллиардных штрафов и реакция компании
Если TikTok не выполнит требования, компании грозит штраф в размере до 6% годового мирового дохода.
В TikTok уже отреагировали на обвинения. Представитель компании Паоло Ганино назвал выводы комиссии «категорически ошибочными» и заявил, что платформа будет защищаться всеми доступными юридическими средствами.
Расследование по TikTok продолжается с февраля 2024 года. Отдельное внимание уделяется защите несовершеннолетних, поскольку дети не имеют механизмов сопротивления алгоритмам, вызывающим привыкание.
Это решение создаст прецедент для всего рынка, последующими могут стать Facebook и Instagram, алгоритмы которых также проверяют на аддиктивность.
«Это первый в мире случай установления правового стандарта по аддиктивному дизайну», — отметил чиновник Еврокомиссии во время брифинга.
