ЕС признал интерфейс TikTok вредным: платформу обязали отказаться от «бесконечной ленты»

Европейская комиссия официально заявила , что дизайн приложения TikTok нарушает правила ЕС. Компанию обязали внести радикальные изменения в интерфейс, чтобы предотвратить формирование зависимости у пользователей, иначе соцсети ждут огромные штрафы.

Это первый случай в мире, когда регулятор устанавливает правовые стандарты «аддиктивного дизайна» (дизайна, вызывающего зависимость) в рамках закона о цифровых услугах (DSA).

Какие изменения требует Брюссель?

Еврокомиссия выделила несколько ключевых элементов, которые TikTok должен изменить или отключить:

Отмена «бесконечного скроллинга». Функция непрерывной прокрутки контента признана стимулирующей компульсивное поведение.

Изменение алгоритмов рекомендаций. Система, которая «вознаграждает» пользователя новым контентом, должна быть пересмотрена.

Обязательные перерывы. Платформа должна внедрить реально работающие эффективные инструменты контроля экранного времени.

Автоматическое воспроизведение. Функция Autoplay также подверглась критике как фактор вреда ментальному здоровью.

Угроза миллиардных штрафов и реакция компании

Если TikTok не выполнит требования, компании грозит штраф в размере до 6% годового мирового дохода.

В TikTok уже отреагировали на обвинения. Представитель компании Паоло Ганино назвал выводы комиссии «категорически ошибочными» и заявил, что платформа будет защищаться всеми доступными юридическими средствами.

Расследование по TikTok продолжается с февраля 2024 года. Отдельное внимание уделяется защите несовершеннолетних, поскольку дети не имеют механизмов сопротивления алгоритмам, вызывающим привыкание.

Это решение создаст прецедент для всего рынка, последующими могут стать Facebook и Instagram, алгоритмы которых также проверяют на аддиктивность.

«Это первый в мире случай установления правового стандарта по аддиктивному дизайну», — отметил чиновник Еврокомиссии во время брифинга.