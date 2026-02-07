Multi от Минфин
українська
7 февраля 2026, 11:15

«Покупка частями» на monomarket не выдержала ажиотажа: Гороховский обещает компенсации (обновлено)

Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил о техническом сбое в работе сервиса «Покупка по частям» на маркетплейсе monoмаркет. Причиной послужил огромный наплыв покупателей и технические ошибки со стороны команды.

«Покупка частями» на monomarket не выдержала ажиотажа: Гороховский обещает компенсации

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что произошло?

Из-за ажиотажного спроса система не выдержала нагрузки, поэтому часть пользователей не смогла оформить рассрочку во время покупок. Техническая команда банка уже работает над устранением проблемы.

Как банк будет извиняться?

Гороховский подчеркнул, что никто не останется без внимания:

  • Все клиенты, пытавшиеся воспользоваться сервисом во время сбоя, получат отдельное сообщение, как только все заработает.
  • В качестве компенсации за испорченные планы monobank начислит пострадавшим пользователям промокод на 100 гривен.

«Извиняюсь перед теми, кого подвели», — написал Гороховский в своем канале.

Отметим, что ажиотаж вызвала акция ко Дню влюбленных на monomarket, на котором ввели от 12 платежей частями на все товары.

Средний чек подарка ко Дню влюбленных по итогам 6 февраля составляет 12 600 гривен.

Обновлено

В 11:35 Гороховский сообщил, что мономаркет работает в штатном режиме.

«Почти 10 000 промокодов выдали после публикации», — отметил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
financialGenius
financialGenius
7 февраля 2026, 12:03
#
«промокод на 100 гривень» сильно …похоже на обычную рекламу …
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Gigabyte1 и 32 незарегистрированных посетителя.
