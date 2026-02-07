Multi от Минфин
українська
7 февраля 2026, 13:12

Новые доплаты в «Дие»: 20 000 грн для энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников

Украинские специалисты, которые, несмотря на обстрелы и морозы, восстанавливают критическую инфраструктуру, получат дополнительную финансовую поддержку. Кабинет министров ввел ежемесячные выплаты в размере 20 000 грн за работу в январе, феврале и марте 2026 года. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

Новые доплаты в «Дие»: 20 000 грн для энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто имеет право на выплату?

Помощь предназначена для работников аварийно-восстановительных бригад, которые ликвидируют последствия атак и аварий в следующих областях:

  • Энергетика (электросети, генерация);
  • ЖКХ (тепло-, водо- и газоснабжение);
  • Укрзализныця (восстановление движения поездов).

Сумма в 20 000 грн начисляется за полнолуние, даже если специалист был привлечен к аварийным работам всего несколько дней в этот период.

Как работает механизм подачи заявки?

Для удобства процесс максимально цифровизирован через портал «Дия». Самим работникам никуда ходить не надо — за них все сделает работодатель.

Алгоритм для компаний:

  • Руководитель или уполномоченное лицо заходит на портал «Дия».
  • Заявление за предыдущий месяц следует подать с 6 до 15 числа (например, за январь — в феврале).
  • Если компания находится в реестрах профильных министерств, форма откроется автоматически. Следует указать ФИО, РНОКПП, должность и номер счета работника.
  • Заявление подписывается Кэпом руководителя (или руководителя филиала).

Что делать работнику?

Работникам остается только ждать подтверждения:

  • Вам придет push-сообщение в приложение «Дия» или СМС.
  • Открывать новые счета не нужно — средства зачисляются на текущий счет работника.

Первые выплаты за январь поступят уже к концу февраля.

Программа финансируется из резервного фонда госбюджета. Ожидается, что выплаты получат около 7000 специалистов аварийных бригад по всей Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
