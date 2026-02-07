Массированная атака на энергосистему: враг ударил по магистральным сетям и ТЭС

Российские войска осуществили очередной масштабный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Целью врага стал «хребет» энергосети — ключевые объекты генерации и передачи электроэнергии. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Последствия обстрелов

Под ударом оказались критически важные объекты:

Магистральные сети: Поражены подстанции и воздушные линии высокого напряжения 750 кВ и 330 кВ, обеспечивающие связь между регионами.

Генерация: повреждено оборудование на Бурштынской и Добротворской ТЭС.

Атомная энергетика: Из-за повреждений сетей персонал был вынужден разгрузить блоки АЭС, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

Ситуация с электроснабжением

Из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме по всей стране введены экстренные мероприятия:

По всей Украине действует от 4,5 до 5 очередей графиков аварийных отключений.

В восточных и северных областях введены специальные графики аварийных отключений, предусматривающих мгновенное обесточивание без предупреждения.

Запрос на экстренную помощь

Шмигаль отметил, что диспетчер «Укрэнерго» уже активировал запрос на экстренную аварийную помощь из энергосистемы Польши.

Атака на отдельные объекты продолжается. Энергетики и спасательные службы находятся в полной готовности, чтобы начать восстановительные работы, как только военные дадут разрешение по показателям безопасности.