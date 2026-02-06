На крупной южнокорейской бирже Bithumb произошел внезапный обвал стоимости главной криптовалюты. В данный момент биткоин торговался более чем на 10% дешевле, чем на других мировых рыночных площадках. Причиной аномального падения стала ошибка сотрудника биржи, который при начислении бонусов случайно перевел пользователям огромную сумму в криптовалюте вместо обычной валюты. Об этом сообщает аналитический ресурс Lookonchain 6 февраля.
Криптобиржа Bithumb ошибочно отправила пользователям 2000 BTC: они все продали, обвалив курс
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Ошибка ценой в тысячи биткойнов
По имеющейся информации, инцидент произошел во время проведения так называемого «аирдропа» (airdrop) — маркетинговой кампании по раздаче бонусов лояльным клиентам. Сотрудник биржи допустил техническую ошибку: вместо запланированного небольшого вознаграждения в южнокорейских вонах (KRW), он отправил пользователям 2 000 биткойнов.
В денежном эквиваленте стоимость ошибочно отправленных активов составила ошеломляющие 133 миллиона долларов.
Мгновенная реакция рынка
Получив неожиданный «подарок», некоторые пользователи не стали ждать выяснения обстоятельств и начали мгновенно продавать полученные монеты. Массовая распродажа создала избыток предложения на платформе, что спровоцировало резкое падение графика цены вниз (так называемый «flash crash»).
Из-за панических продаж курс биткоина на Bithumb временно отвязался от глобальных рыночных цен, создав значительный дисконт для покупателей на этой конкретной бирже.
Сама биржа не комментировала инцидент.
Комментарии