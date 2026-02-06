Multi от Минфин
6 февраля 2026, 19:15

Кредитный бум и большая уборка: банки получили 126,8 млрд грн прибыли и рекордно сократили «плохие» долги

Украинский банковский сектор демонстрирует устойчивое восстановление, фиксируя рост объемов кредитования уже второй год подряд. По итогам 2025 года платежеспособные банки получили 126,8 млрд грн чистой прибыли, при этом активно финансируя как бизнес, так и население. В то же время финучреждения провели масштабную очистку своих балансов от старых проблемных долгов. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) 6 февраля.

Украинский банковский сектор демонстрирует устойчивое восстановление, фиксируя рост объемов кредитования уже второй год подряд.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бизнес и население активно берут в долг

Спрос на гривневые ресурсы стремительно растет. В декабре 2025 года портфель «чистых» гривневых кредитов бизнеса (тех, которые реально обслуживаются) увеличился на 35,6% по сравнению с декабрем предыдущего года. Население также увеличило объемы заимствований — на 32%.

Для сравнения, динамика 2024 года была несколько скромнее для бизнеса (+21%), но выше для физических лиц (+38%).

Банки кредитуют предприятия всех масштабов:

  • малый и средний бизнес (МСП) увеличил кредитный портфель на 32,9%;
  • крупные частные компании — на 29,7%. Также в 2025 году наблюдалось оживление кредитования государственных компаний.

Феномен Приватбанка: куда исчезли 140 миллиардов

В статистике НБУ есть интересный нюанс: если смотреть на общий (валовой) объем кредитов, то он формально уменьшился на 2%. Однако это не означает, что банки перестали выдавать деньги. Причиной стала масштабная «бухгалтерская уборка».

В декабре государственный Приватбанк списал (прекратил признавать на балансе) около 140 млрд грн старых неработающих кредитов. Аналогичные шаги сделали и другие госбанки. Поскольку объем новых выданных займов почти перекрыл эту сумму, «чистая» статистика показывает рост, который гораздо лучше отражает реальное состояние экономики.

Из-за этой процедуры Приватбанку пришлось доначислить налог на прибыль, что увеличило его налоговые расходы вдвое и немного снизило чистый финансовый результат.

Исторический минимум проблемных кредитов

Масштабное списание старых долгов привело к резкому оздоровлению статистики всего сектора. По состоянию на 1 января 2026 года доля неработающих кредитов (NPL) упала с 24% до 14%.

Это лучший показатель за последние 15 лет. Ситуация в разрезе групп банков выглядит так:

  • Государственные банки: доля NPL менее 20%;
  • Частные украинские банки: 8,4%;
  • Банки с иностранным капиталом: 6,5%.

В Нацбанке отмечают, что кредитование остается драйвером доходности системы уже четыре квартала подряд, а заработанные средства банки пускают в оборот для выдачи новых кредитов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
