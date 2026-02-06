Евро и доллар США подешевели на межбанке в пятницу, 6 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: доллар и евро подешевели на межбанке в пятницу
|
Открытие 6 февраля
|
Закрытие 6 февраля
|
Изменения
|
43,14/43,17
|
42,82/42,86
|
32/31
|
50,87/50,90
|
50,62/50,65
|
25/25
Официальный курс: доллар — 43,05 грн, евро — 50,76 грн.
Средний курс в банках: 42,88−43,35 грн/доллар, 50,60−51,20 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,95−43,10, евро — 50,95−51,15 грн.
Источник: Минфин
