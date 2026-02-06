В четвертом квартале 2025 г. украинцы начали активнее покупать наличную иностранную валюту. По данным нового Инфляционного отчета НБУ, чистый спрос вырос в два раза по отношению к предыдущему кварталу, достигнув отметки в $2,2 млрд.
Чистый спрос на наличную валюту в IV квартале 2025 года вырос вдвое по сравнению с III кварталом — НБУ
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Доллар против евро: что покупали почаще?
Рост спроса имел выраженный сезонный характер, однако распределение между валютами было неравномерным:
- Доллар США стал лидером симпатий. Чистый спрос на него подскочил на $0,8 млрд, составив в итоге $1,2 млрд.
- Евро продемонстрировало более скромную динамику. Спрос вырос на 0,3 млрд евро — до общего уровня 0,9 млрд евро.
Почему спрос ниже, чем в прошлом году?
Несмотря на резкий рост по сравнению с осенью, нынешние показатели все еще существенно уступают цифрам 2024 года. Тогда в IV квартале чистый спрос достигал рекордных $3,7 млрд.
Главная причина сдержанности украинцев — население продолжает активно использовать гривневые инструменты для сбережений (депозиты и ОВГЗ).
«Совокупный спрос был ощутимо ниже аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о сохранении доверия к национальной валюте как средству сбережения», — заключают в Нацбанке.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии