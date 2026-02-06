Чистый спрос на наличную валюту в IV квартале 2025 года вырос вдвое по сравнению с III кварталом — НБУ

В четвертом квартале 2025 г. украинцы начали активнее покупать наличную иностранную валюту. По данным нового Инфляционного отчета НБУ, чистый спрос вырос в два раза по отношению к предыдущему кварталу, достигнув отметки в $2,2 млрд.

Доллар против евро: что покупали почаще?

Рост спроса имел выраженный сезонный характер, однако распределение между валютами было неравномерным:

Доллар США стал лидером симпатий. Чистый спрос на него подскочил на $0,8 млрд, составив в итоге $1,2 млрд.

Евро продемонстрировало более скромную динамику. Спрос вырос на 0,3 млрд евро — до общего уровня 0,9 млрд евро.

Почему спрос ниже, чем в прошлом году?

Несмотря на резкий рост по сравнению с осенью, нынешние показатели все еще существенно уступают цифрам 2024 года. Тогда в IV квартале чистый спрос достигал рекордных $3,7 млрд.

Главная причина сдержанности украинцев — население продолжает активно использовать гривневые инструменты для сбережений (депозиты и ОВГЗ).

«Совокупный спрос был ощутимо ниже аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о сохранении доверия к национальной валюте как средству сбережения», — заключают в Нацбанке.

