Малому бизнесу упростят процедуру банкротства — законопроект Кабмина

Кабинет Министров согласовал масштабные изменения в процедурах неплатежеспособности, которые должны облегчить жизнь самым маленьким предпринимателям. Правительство одобрило законопроект, разработанный Министерством юстиции, который вводит упрощенный механизм банкротства для микро- и малого бизнеса. Новые правила позволят предпринимателям либо быстро закрыть неудачный проект, либо попытаться восстановить платежеспособность без чрезмерного бюрократического давления. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Два пути: спасение или цивилизованный выход

Согласно законопроекту, Кодекс Украины о процедурах банкротства будет дополнен новой книгой, которая впервые на законодательном уровне выделяет малый бизнес. Предпринимателям предлагают две четкие процедуры:

Упрощенная санация. Этот вариант рассчитан на добросовестных должников, которые хотят спасти свой бизнес. Он позволяет договориться с кредиторами, реструктуризировать долги и продолжить деятельность, получив так называемый «второй шанс».

Упрощенная ликвидация. Этот путь для тех, кто объективно не может продолжать работу и не имеет значительных активов. Процедура позволяет официально закрыть бизнес и выйти с рынка с минимальными финансовыми и временными затратами.

Меньше бюрократии — меньше затрат

Главная цель изменений — сделать процедуру банкротства доступной. Ранее для малого бизнеса официальное банкротство часто было слишком дорогостоящим удовольствием из-за высоких судебных сборов и оплаты услуг специалистов.

Новый законопроект предлагает существенные послабления:

Отмена стадии распоряжения имуществом. Это значительно сокращает общую продолжительность процесса.

Арбитражный управляющий «по желанию». Его участие становится необязательным. Стороны могут привлекать специалиста только если сами этого захотят, что экономит значительные средства должнику.

Без лишних собраний. Отменяется необходимость созывать общее собрание кредиторов и формировать комитет кредиторов, что ранее затягивало время.

Четкие дедлайны. Устанавливаются короткие сроки для всех этапов с возможностью продлить их только один раз.

Стоит отметить, что воспользоваться упрощенной процедурой смогут не все. Установлены четкие критерии доступа, касающиеся суммы долга и количества кредиторов. Ключевое условие — у бизнеса не должно быть долгов по выплате заработной платы перед работниками.