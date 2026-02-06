Малому бизнесу упростят процедуру банкротства — законопроект Кабмина

Кабинет Министров согласовал масштабные изменения в процедурах неплатежеспособности, которые должны облегчить жизнь самым маленьким предпринимателям. Правительство одобрило законопроект, разработанный Министерством юстиции, который вводит упрощенный механизм банкротства для микро- и малого бизнеса. Новые правила позволят предпринимателям либо быстро закрыть неудачный проект, либо попытаться восстановить платежеспособность без чрезмерного бюрократического давления. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Два пути: спасение или цивилизованный выход
Согласно законопроекту, Кодекс Украины о процедурах банкротства будет дополнен новой книгой, которая впервые на законодательном уровне выделяет малый бизнес. Предпринимателям предлагают две четкие процедуры:
Упрощенная санация. Этот вариант рассчитан на добросовестных должников, которые хотят спасти свой бизнес. Он позволяет договориться с кредиторами, реструктуризировать долги и продолжить деятельность, получив так называемый «второй шанс».
Упрощенная ликвидация. Этот путь для тех, кто объективно не может продолжать работу и не имеет значительных активов. Процедура позволяет официально закрыть бизнес и выйти с рынка с минимальными финансовыми и временными затратами.
Меньше бюрократии — меньше затрат
Главная цель изменений — сделать процедуру банкротства доступной. Ранее для малого бизнеса официальное банкротство часто было слишком дорогостоящим удовольствием из-за высоких судебных сборов и оплаты услуг специалистов.
Новый законопроект предлагает существенные послабления:
- Отмена стадии распоряжения имуществом. Это значительно сокращает общую продолжительность процесса.
- Арбитражный управляющий «по желанию». Его участие становится необязательным. Стороны могут привлекать специалиста только если сами этого захотят, что экономит значительные средства должнику.
- Без лишних собраний. Отменяется необходимость созывать общее собрание кредиторов и формировать комитет кредиторов, что ранее затягивало время.
- Четкие дедлайны. Устанавливаются короткие сроки для всех этапов с возможностью продлить их только один раз.
Стоит отметить, что воспользоваться упрощенной процедурой смогут не все. Установлены четкие критерии доступа, касающиеся суммы долга и количества кредиторов. Ключевое условие — у бизнеса не должно быть долгов по выплате заработной платы перед работниками.
