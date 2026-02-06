Чистый отток населения в 2026 году составит около 0,2 млн человек: НБУ спрогнозировал, когда украинцы начнут возвращаться

Национальный банк Украины в новом Инфляционном отчете обнародовал демографический прогноз на ближайшие три года. Из-за рисков безопасности массовый возврат граждан пока откладывается, что продолжает создавать дефицит кадров в экономике.

График миграции: когда ожидать возвращения?

По данным регулятора, динамика перемещения населения будет выглядеть так:

2026 год: ожидается чистый отток населения на уровне 200 тысяч человек. Главной причиной остается сложная ситуация с безопасностью.

2027 год: прогнозируется начало осторожного возвращения (около 100 тысяч человек).

2028: ожидается активная волна возвращения — примерно 500 тысяч украинцев. Это станет возможным благодаря снижению военных рисков и экономическому восстановлению.

Рынок труда и безработицы

Дефицит кадров остается одним из главных вызовов для бизнеса, однако именно этот фактор будет стимулировать дальнейшее снижение уровня безработицы в стране. Согласно прогнозу НБУ, активное восстановление и приток инвестиций сформируют устойчивый спрос на специалистов, благодаря чему уровень безработицы сократится до около 9% в конце прогнозного периода.

Кроме того, постепенное наполнение рынка труда людьми поможет снизить существующие дисбалансы. Это позволит бизнесу стабилизировать свои расходы, поскольку темпы роста реальных зарплат станут более умеренными и прогнозируемыми.