українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
6 февраля 2026, 15:40

Чистый отток населения в 2026 году составит около 0,2 млн человек: НБУ спрогнозировал, когда украинцы начнут возвращаться

Национальный банк Украины в новом Инфляционном отчете обнародовал демографический прогноз на ближайшие три года. Из-за рисков безопасности массовый возврат граждан пока откладывается, что продолжает создавать дефицит кадров в экономике.

Чистый отток населения в 2026 году составит около 0,2 млн человек: НБУ спрогнозировал, когда украинцы начнут возвращаться
Фото: freepik

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

График миграции: когда ожидать возвращения?

По данным регулятора, динамика перемещения населения будет выглядеть так:

  • 2026 год: ожидается чистый отток населения на уровне 200 тысяч человек. Главной причиной остается сложная ситуация с безопасностью.
  • 2027 год: прогнозируется начало осторожного возвращения (около 100 тысяч человек).
  • 2028: ожидается активная волна возвращения — примерно 500 тысяч украинцев. Это станет возможным благодаря снижению военных рисков и экономическому восстановлению.

Рынок труда и безработицы

Дефицит кадров остается одним из главных вызовов для бизнеса, однако именно этот фактор будет стимулировать дальнейшее снижение уровня безработицы в стране. Согласно прогнозу НБУ, активное восстановление и приток инвестиций сформируют устойчивый спрос на специалистов, благодаря чему уровень безработицы сократится до около 9% в конце прогнозного периода.

Кроме того, постепенное наполнение рынка труда людьми поможет снизить существующие дисбалансы. Это позволит бизнесу стабилизировать свои расходы, поскольку темпы роста реальных зарплат станут более умеренными и прогнозируемыми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
