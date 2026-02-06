Multi от Минфин
українська
6 февраля 2026, 14:56

Франция инициирует обсуждение проблемы укрепления курса евро на саммите ЕС

Франция намерена вынести на повестку дня вопрос резкого укрепления евро по отношению к доллару США во время встречи лидеров Европейского Союза на следующей неделе. Главная цель дискуссии — поиск путей повышения конкурентоспособности европейской экономики, которая страдает из-за валютных колебаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Франция намерена вынести на повестку дня вопрос резкого укрепления евро по отношению к доллару США во время встречи лидеров Европейского Союза на следующей неделе.

Саммит под знаком экономической безопасности

По информации источников, знакомых с ситуацией, президент Франции Эммануэль Макрон планирует поднять тему обменных курсов во время закрытой встречи в четверг. Этот вопрос рассматривается как один из ключевых элементов плана по стимулированию экономики и уменьшению ее уязвимости. Официальные представители французского правительства отказались от комментариев.

Повестка дня саммита уже достаточно насыщенна. Лидеры блока пытаются завершить формирование единого рынка ЕС, чтобы придать экономике больший вес. В частности, речь идет об устранении давних национальных барьеров в различных секторах, включая финансовые услуги.

Кроме того, государства-члены стремятся диверсифицировать свои торговые связи, чтобы уменьшить зависимость от крупнейших партнеров — США и Китая. Это становится особенно актуальным на фоне того, как эти сверхдержавы все чаще используют зависимость Европы в сферах вооружений и редкоземельных элементов в качестве рычага давления.

Фактор Трампа и головная боль ЕЦБ

Последний рост курса евро был усилен комментариями президента США Дональда Трампа, который заявил, что его не беспокоит эта ситуация. Такой скачок валюты стал ключевым риском для прогнозов Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор ожидает, что инфляция упадет ниже 2% в этом и следующем годах, а слишком сильный евро может еще больше замедлить рост цен, что не всегда является позитивом для экономики.

Сильная европейская валюта создает серьезные препятствия для экспортеров, делая их товары более дорогими для иностранных покупателей, что потенциально тормозит экономический рост. В то же время это снижает стоимость импорта.

Курс на независимость от доллара

Европейские политики неоднократно призывали блок уменьшить свою зависимость от доллара путем усиления международной роли евро. Увеличение доли транзакций в европейской валюте рассматривается как один из возможных способов избежать негативных последствий валютной турбулентности.

«Более широкое использование евро при выставлении счетов за торговые операции снизило бы транзакционные издержки для экспортеров и защитило бы цены в еврозоне от волатильности обменного курса», — отмечала Кристин Лагард прошлой осенью.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
