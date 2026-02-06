«Платный безвиз»: с конца 2026 года украинцы будут платить за въезд в ЕС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 февраля 2026, 14:36 Читати українською

«Платный безвиз»: с конца 2026 года украинцы будут платить за въезд в ЕС

Привычные правила путешествий в Европу претерпевают существенные изменения. Со второй половины 2026 года въезд в страны Евросоюза по биометрическому паспорту станет платным и потребует предварительной регистрации в системе ETIAS. Об этом идет речь на официальном сайте ЕС.

«Платный безвиз»: с конца 2026 года украинцы будут платить за въезд в ЕС
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что такое система ETIAS и как она работает?

ETIAS — это автоматизированная система авторизации путешественников из «безвизовых» стран. Это не виза, а цифровая проверка безопасности, которую нужно пройти онлайн перед поездкой.

Процедура просто:

  • Заполняете анкету на официальном сайте (ФИО, паспортные данные, вопросы безопасности).
  • Система автоматически проверяет вас через базы Европола и Интерпола.
  • Получите подтверждение по электронной почте.

Стоимость и условия оплаты

Авторизация будет стоить 20 евро за каждого путешественника. Отметим, что ранее рассматривалась существенно меньшая плата — около 7 евро, однако в итоге был утвержден тариф в 20 евро.

Оплата только онлайн. При этом деньги не возвращаются. Если вы допустили ошибку в анкете или получили отказ — 20 евро не вернут, а для исправления данных придется платить снова.

Кому не нужно оформлять ETIAS и кто имеет льготы?

  • Лица с действующей шенгенской или долгосрочной визой.
  • Украинцы, которые находятся в ЕС по гуманитарным программам или имеют статус временной защиты.
  • Дети и подростки до 18 лет, а также пожилые люди (более 70 лет).

Рекомендуется соблюдать три важных правила:

  • Подавайте заявку раньше времени. Оформляйте ETIAS еще до того, как купите билеты или забронируете отель. Это убережет вас от финансовых потерь в случае задержки или отказа в авторизации.
  • Проверьте срок действия паспорта. Ваш загранпаспорт должен действовать не менее трех месяцев после даты вашего планируемого выезда с территории Евросоюза.
  • Внимательность превыше всего: Поскольку сбор в 20 евро не возвращается, каждая ошибка в анкете будет стоить вам повторной оплаты.

Срок действия и доступ к странам

Полученное разрешение будет действительным 3 года (или до истечения срока действия паспорта). В течение этого времени можно совершать многократные поездки, соблюдая правила «90 дней в течение 180-дневного периода».

ETIAS открывает дверь:

  • Страны Шенгенской зоны;
  • Румынии, Болгарии и Кипра.

Когда ждать перемен?

Система должна заработать во второй половине 2026 года. После этого перевозчики (авиа, автобусы, поезда) будут обязаны проверять наличие авторизации еще до посадки на рейс.

Читайте также: Украинский паспорт в топ-30 мира: Henley & Partners обнародовали новый рейтинг силы паспортов

Почему это вводят?

Европа идет по пути США и Канады, где аналогичные системы действуют годами. Цель — усилить безопасность границ и сократить очереди непосредственно в пунктах пропуска благодаря предварительной проверке данных.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Skeptik777 и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами