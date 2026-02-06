«Платный безвиз»: с конца 2026 года украинцы будут платить за въезд в ЕС

Привычные правила путешествий в Европу претерпевают существенные изменения. Со второй половины 2026 года въезд в страны Евросоюза по биометрическому паспорту станет платным и потребует предварительной регистрации в системе ETIAS. Об этом идет речь на официальном сайте ЕС.

Что такое система ETIAS и как она работает?

ETIAS — это автоматизированная система авторизации путешественников из «безвизовых» стран. Это не виза, а цифровая проверка безопасности, которую нужно пройти онлайн перед поездкой.

Процедура просто:

Заполняете анкету на официальном сайте (ФИО, паспортные данные, вопросы безопасности).

Система автоматически проверяет вас через базы Европола и Интерпола.

Получите подтверждение по электронной почте.

Стоимость и условия оплаты

Авторизация будет стоить 20 евро за каждого путешественника. Отметим, что ранее рассматривалась существенно меньшая плата — около 7 евро, однако в итоге был утвержден тариф в 20 евро.

Оплата только онлайн. При этом деньги не возвращаются. Если вы допустили ошибку в анкете или получили отказ — 20 евро не вернут, а для исправления данных придется платить снова.

Кому не нужно оформлять ETIAS и кто имеет льготы?

Лица с действующей шенгенской или долгосрочной визой.

Украинцы, которые находятся в ЕС по гуманитарным программам или имеют статус временной защиты.

Дети и подростки до 18 лет, а также пожилые люди (более 70 лет).

Рекомендуется соблюдать три важных правила:

Подавайте заявку раньше времени. Оформляйте ETIAS еще до того, как купите билеты или забронируете отель. Это убережет вас от финансовых потерь в случае задержки или отказа в авторизации.

Проверьте срок действия паспорта. Ваш загранпаспорт должен действовать не менее трех месяцев после даты вашего планируемого выезда с территории Евросоюза.

Внимательность превыше всего: Поскольку сбор в 20 евро не возвращается, каждая ошибка в анкете будет стоить вам повторной оплаты.

Срок действия и доступ к странам

Полученное разрешение будет действительным 3 года (или до истечения срока действия паспорта). В течение этого времени можно совершать многократные поездки, соблюдая правила «90 дней в течение 180-дневного периода».

ETIAS открывает дверь:

Страны Шенгенской зоны;

Румынии, Болгарии и Кипра.

Когда ждать перемен?

Система должна заработать во второй половине 2026 года. После этого перевозчики (авиа, автобусы, поезда) будут обязаны проверять наличие авторизации еще до посадки на рейс.

Почему это вводят?

Европа идет по пути США и Канады, где аналогичные системы действуют годами. Цель — усилить безопасность границ и сократить очереди непосредственно в пунктах пропуска благодаря предварительной проверке данных.