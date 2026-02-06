После окончания отопительного сезона цены на электроэнергию для населения могут повысить — прогноз НБУ

Национальный банк Украины в своем свежем Инфляционном отчете обнародовал прогноз о вероятном изменении стоимости коммунальных услуг. Главной причиной возможного пересмотра тарифов есть критическая необходимость восстановления энергосистемы после масштабных разрушений.

Почему тарифы могут возрасти?

Согласно анализу НБУ, системные повреждения объектов генерации, сетей распределения электроэнергии и газодобывающей инфраструктуры нуждаются в колоссальных инвестициях. Это делает корректировку цен на услуги ЖКХ почти неизбежной.

Ключевые тезисы прогноза:

Отопление. До завершения текущего отопительного сезона действует мораторий, сдерживающий административную инфляцию.

Электроэнергия. В прогноз НБУ заложено «техническое предположение» о повышении цен на свет для бытовых потребителей уже после окончания зимы.

Прочие услуги ЖКХ. Регулятор предполагает, что тарифы на услуги, которые сейчас подпадают под мораторий, также будут постепенно корректироваться, чтобы достичь рыночно обоснованного уровня.

Воздействие на кошельки и общую инфляцию

Повышение тарифов на коммуналку вместе с плановым ростом акцизов на табак (что является частью евроинтеграционных обязательств Украины) приведет к ускорению так называемой «административной инфляции». По оценкам НБУ, она может достичь двухзнакового уровня.

Напомним

В течение действия военного положения и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако он не распространяется на электроэнергию и холодную воду.