Национальный банк Украины в своем свежем Инфляционном отчете обнародовал прогноз о вероятном изменении стоимости коммунальных услуг. Главной причиной возможного пересмотра тарифов есть критическая необходимость восстановления энергосистемы после масштабных разрушений.
После окончания отопительного сезона цены на электроэнергию для населения могут повысить — прогноз НБУ
Почему тарифы могут возрасти?
Согласно анализу НБУ, системные повреждения объектов генерации, сетей распределения электроэнергии и газодобывающей инфраструктуры нуждаются в колоссальных инвестициях. Это делает корректировку цен на услуги ЖКХ почти неизбежной.
Ключевые тезисы прогноза:
- Отопление. До завершения текущего отопительного сезона действует мораторий, сдерживающий административную инфляцию.
- Электроэнергия. В прогноз НБУ заложено «техническое предположение» о повышении цен на свет для бытовых потребителей уже после окончания зимы.
- Прочие услуги ЖКХ. Регулятор предполагает, что тарифы на услуги, которые сейчас подпадают под мораторий, также будут постепенно корректироваться, чтобы достичь рыночно обоснованного уровня.
Воздействие на кошельки и общую инфляцию
Повышение тарифов на коммуналку вместе с плановым ростом акцизов на табак (что является частью евроинтеграционных обязательств Украины) приведет к ускорению так называемой «административной инфляции». По оценкам НБУ, она может достичь двухзнакового уровня.
Напомним
В течение действия военного положения и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако он не распространяется на электроэнергию и холодную воду.
