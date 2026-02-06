Multi от Минфин
6 февраля 2026, 14:13

После окончания отопительного сезона цены на электроэнергию для населения могут повысить — прогноз НБУ

Национальный банк Украины в своем свежем Инфляционном отчете обнародовал прогноз о вероятном изменении стоимости коммунальных услуг. Главной причиной возможного пересмотра тарифов есть критическая необходимость восстановления энергосистемы после масштабных разрушений.

После окончания отопительного сезона цены на электроэнергию для населения могут повысить - прогноз НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему тарифы могут возрасти?

Согласно анализу НБУ, системные повреждения объектов генерации, сетей распределения электроэнергии и газодобывающей инфраструктуры нуждаются в колоссальных инвестициях. Это делает корректировку цен на услуги ЖКХ почти неизбежной.

Ключевые тезисы прогноза:

  • Отопление. До завершения текущего отопительного сезона действует мораторий, сдерживающий административную инфляцию.
  • Электроэнергия. В прогноз НБУ заложено «техническое предположение» о повышении цен на свет для бытовых потребителей уже после окончания зимы.
  • Прочие услуги ЖКХ. Регулятор предполагает, что тарифы на услуги, которые сейчас подпадают под мораторий, также будут постепенно корректироваться, чтобы достичь рыночно обоснованного уровня.

Воздействие на кошельки и общую инфляцию

Повышение тарифов на коммуналку вместе с плановым ростом акцизов на табак (что является частью евроинтеграционных обязательств Украины) приведет к ускорению так называемой «административной инфляции». По оценкам НБУ, она может достичь двухзнакового уровня.

Напомним

В течение действия военного положения и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако он не распространяется на электроэнергию и холодную воду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
bosyak
bosyak
6 февраля 2026, 14:43
#
З якого беня відновлення має бути в тарифі а не в інвестиціях або репараціях? То споживачі знищили?
+
0
Skeptik777
Skeptik777
6 февраля 2026, 15:16
#
Чоловіче, ти скільки років живеш? Які інвестиції? Які репарації? Де вони є?
+
0
Aldruino
Aldruino
6 февраля 2026, 14:57
#
Все вірно, на те і розраховувалися ці обстріли.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
