В бюджете учтены доходы от повышения налогов, которые еще не одобрены парламентом — НБУ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 февраля 2026, 15:22 Читати українською

В бюджете учтены доходы от повышения налогов, которые еще не одобрены парламентом — НБУ

Государственная казна планирует получить значительно больше денег в этом году, но часть этих планов основана на законопроектах, которые Верховная Рада еще даже не рассматривала. В главном финансовом документе страны уже учтены доходы от налоговых изменений, которые пока не имеют юридической силы. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за январь 2026 года.

Государственная казна планирует получить значительно больше денег в этом году, но часть этих планов основана на законопроектах, которые Верховная Рада еще даже не рассматривала.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где ищут деньги: банки и электрокары

Правительство настроено решительно: общие налоговые поступления в бюджет должны вырасти на 23,4%. Чтобы достичь этого показателя, власти уже задействовали несколько механизмов, которые существенно повлияют на бизнес и потребителей.

Во-первых, под основной удар снова попал финансовый сектор. Для наполнения бюджета в очередной раз повышена ставка налога на прибыль банков: в 2026 году финучреждения будут отдавать государству 50% своей прибыли вместо прежних 25%.

Во-вторых, изменения коснутся рынка «зеленых» автомобилей. Отменена льгота, которая позволяла не платить налог на добавленную стоимость (НДС) при импорте электромобилей. Это означает, что стоимость экологичного транспорта для конечного потребителя вырастет.

Налоги «авансом» и требования МВФ

Самая интересная деталь отчета НБУ касается инициатив, которые существуют только на бумаге, но деньги от них уже «поделили». Бюджет рассчитывает на принятие двух новых налогов:

  • Акциз на сладкую воду. Это касается минеральных и газированных вод с добавлением сахара, других подсластителей или ароматизаторов.
  • Налог для цифровых платформ.

Регулятор подчеркивает, что закон о цифровых платформах — это не просто инициатива Минфина, а «предварительная предпосылка» для запуска новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Выполнение этих и других условий налогового пакета является критически важным для получения финансовой поддержки от международных партнеров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами