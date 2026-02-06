В бюджете учтены доходы от повышения налогов, которые еще не одобрены парламентом — НБУ

Государственная казна планирует получить значительно больше денег в этом году, но часть этих планов основана на законопроектах, которые Верховная Рада еще даже не рассматривала. В главном финансовом документе страны уже учтены доходы от налоговых изменений, которые пока не имеют юридической силы. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за январь 2026 года.

Где ищут деньги: банки и электрокары

Правительство настроено решительно: общие налоговые поступления в бюджет должны вырасти на 23,4%. Чтобы достичь этого показателя, власти уже задействовали несколько механизмов, которые существенно повлияют на бизнес и потребителей.

Во-первых, под основной удар снова попал финансовый сектор. Для наполнения бюджета в очередной раз повышена ставка налога на прибыль банков: в 2026 году финучреждения будут отдавать государству 50% своей прибыли вместо прежних 25%.

Во-вторых, изменения коснутся рынка «зеленых» автомобилей. Отменена льгота, которая позволяла не платить налог на добавленную стоимость (НДС) при импорте электромобилей. Это означает, что стоимость экологичного транспорта для конечного потребителя вырастет.

Налоги «авансом» и требования МВФ

Самая интересная деталь отчета НБУ касается инициатив, которые существуют только на бумаге, но деньги от них уже «поделили». Бюджет рассчитывает на принятие двух новых налогов:

Акциз на сладкую воду. Это касается минеральных и газированных вод с добавлением сахара, других подсластителей или ароматизаторов.

Налог для цифровых платформ.

Регулятор подчеркивает, что закон о цифровых платформах — это не просто инициатива Минфина, а «предварительная предпосылка» для запуска новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Выполнение этих и других условий налогового пакета является критически важным для получения финансовой поддержки от международных партнеров.