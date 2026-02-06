Основным фактором экономического роста будет потребительский спрос — НБУ

В ближайшие годы украинская экономика меняет модель роста. Если раньше ключевую роль играли бюджетные вливания, то теперь главным двигателем ВВП становится потребительский спрос. Об этом говорится в январском Инфляционном отчете Национального банка Украины за 2026 год.

Рост доходов и дефицит кадров

Основным топливом для потребительского спроса является стабильный рост реальных заработных плат. НБУ прогнозирует, что эта тенденция сохранится в течение всего прогнозного периода (2026−2028 годы).

Ключевые факторы этого процесса:

Конкуренция за работников: Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь и удержать персонал в условиях острого дефицита рабочей силы.

Динамика: В 2026 году темпы роста зарплат останутся на уровне предыдущего года. Незначительное замедление ожидается только с 2027 года, когда рынок труда начнет постепенно насыщаться.

Смена ролей: частный сектор вместо государства

По мере нормализации условий безопасности бюджетные стимулы будут постепенно уменьшаться (дефицит бюджета сократится с 19% в 2026 году до 9% в 2028-м). Эту нишу заполняет частный сектор. Вклад бизнеса и населения в рост ВВП будет становиться все больше, причем как за счет инвестиций, так и, прежде всего, за счет потребления.