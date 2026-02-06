Основным фактором экономического роста будет потребительский спрос — НБУ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 февраля 2026, 12:25 Читати українською

Основным фактором экономического роста будет потребительский спрос — НБУ

В ближайшие годы украинская экономика меняет модель роста. Если раньше ключевую роль играли бюджетные вливания, то теперь главным двигателем ВВП становится потребительский спрос. Об этом говорится в январском Инфляционном отчете Национального банка Украины за 2026 год.

В ближайшие годы украинская экономика меняет модель роста.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост доходов и дефицит кадров

Основным топливом для потребительского спроса является стабильный рост реальных заработных плат. НБУ прогнозирует, что эта тенденция сохранится в течение всего прогнозного периода (2026−2028 годы).

Ключевые факторы этого процесса:

  • Конкуренция за работников: Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь и удержать персонал в условиях острого дефицита рабочей силы.
  • Динамика: В 2026 году темпы роста зарплат останутся на уровне предыдущего года. Незначительное замедление ожидается только с 2027 года, когда рынок труда начнет постепенно насыщаться.

Смена ролей: частный сектор вместо государства

По мере нормализации условий безопасности бюджетные стимулы будут постепенно уменьшаться (дефицит бюджета сократится с 19% в 2026 году до 9% в 2028-м). Эту нишу заполняет частный сектор. Вклад бизнеса и населения в рост ВВП будет становиться все больше, причем как за счет инвестиций, так и, прежде всего, за счет потребления.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
Я. ..
Я. ..
6 февраля 2026, 12:36
#
«Основним паливом для споживчого попиту є стабільне зростання реальних заробітних плат.»

В кого, бл9 ть, в депутатів?))

Шо цей довб0й06 курить))

Максимум на 10−15% проіндексують зп, це не зростання зп в людей))
+
0
kadaad1988
kadaad1988
6 февраля 2026, 12:38
#
В банках начали выдавать кредиты на покупку продуктов, спрос увеличится!!!
+
+15
energy1
energy1
6 февраля 2026, 13:11
#
Зростання споживчого попиту? А значне зменшення кількості споживачів врахували?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Skeptik777 и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами