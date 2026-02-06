Национальный банк Украины опубликовал анализ валютного рынка за 2025 год в своем январском Инфляционном отчете. Главным трендом прошлого года стало расхождение курсов: пока доллар в Украине оставался относительно стабильным, евро значительно подорожал.
В 2025 году гривна девальвировала по отношению к евро более чем на 13%: НБУ объяснил причину
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Ключевые показатели 2025 года
- Доллар США: Курс гривны к доллару в течение года демонстрировал умеренные колебания в обе стороны. По итогам года изменения оказались незначительными. Это стало результатом политики НБУ, который продолжал перекрывать дефицит валюты интервенциями.
- Евро: Гривна девальвировала по отношению к европейской валюте более чем на 13%.
НБУ объясняет подорожание евро не слабостью гривны, а стремительным обесцениванием самого доллара на мировых рынках (индекс DXY пошел вниз). Регулятор выделяет три глобальные причины слабости американской валюты в 2025 году:
- Непрогнозируемая торговая политика США: рынки нервничали из-за тарифных войн и протекционизма (вероятно, связанных с действиями администрации Трампа).
- Давление на ФРС: Политическое давление на Федеральную резервную систему с целью более быстрого снижения ставок сделало долларовые активы менее привлекательными для инвесторов.
- Фискальные дыры: углубление бюджетных дисбалансов внутри США (рост госдолга).
Последствия для украинцев: импортируемая инфляция
Поскольку Евросоюз является основным торговым партнером Украины (ОТП), ослабление доллара по отношению к евро привело к росту цен на импорт.
Внешнее ценовое давление (инфляция в долларовом эквиваленте) за год подскочило на 10 процентных пунктов.
Это напрямую ударило по базовой инфляции в Украине: импортные товары (от техники до одежды и топлива, которые часто привязаны к евро) подорожали.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии