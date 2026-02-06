Multi от Минфин
6 февраля 2026, 11:56 Читати українською

В 2025 году гривна девальвировала по отношению к евро более чем на 13%: НБУ объяснил причину

Национальный банк Украины опубликовал анализ валютного рынка за 2025 год в своем январском Инфляционном отчете. Главным трендом прошлого года стало расхождение курсов: пока доллар в Украине оставался относительно стабильным, евро значительно подорожал.

Национальный банк Украины опубликовал анализ валютного рынка за 2025 год в своем январском Инфляционном отчете.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые показатели 2025 года

  • Доллар США: Курс гривны к доллару в течение года демонстрировал умеренные колебания в обе стороны. По итогам года изменения оказались незначительными. Это стало результатом политики НБУ, который продолжал перекрывать дефицит валюты интервенциями.
  • Евро: Гривна девальвировала по отношению к европейской валюте более чем на 13%.

НБУ объясняет подорожание евро не слабостью гривны, а стремительным обесцениванием самого доллара на мировых рынках (индекс DXY пошел вниз). Регулятор выделяет три глобальные причины слабости американской валюты в 2025 году:

  • Непрогнозируемая торговая политика США: рынки нервничали из-за тарифных войн и протекционизма (вероятно, связанных с действиями администрации Трампа).
  • Давление на ФРС: Политическое давление на Федеральную резервную систему с целью более быстрого снижения ставок сделало долларовые активы менее привлекательными для инвесторов.
  • Фискальные дыры: углубление бюджетных дисбалансов внутри США (рост госдолга).

Последствия для украинцев: импортируемая инфляция

Поскольку Евросоюз является основным торговым партнером Украины (ОТП), ослабление доллара по отношению к евро привело к росту цен на импорт.

Внешнее ценовое давление (инфляция в долларовом эквиваленте) за год подскочило на 10 процентных пунктов.

Это напрямую ударило по базовой инфляции в Украине: импортные товары (от техники до одежды и топлива, которые часто привязаны к евро) подорожали.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
