6 февраля 2026, 11:23 Читати українською

Toyota назначила нового CEO: его задача — борьба с тарифами Трампа

Крупнейший автопроизводитель мира Toyota Motor объявил о неожиданной ротации в высшем руководстве. С 1 апреля новым президентом и генеральным директором (CEO) станет нынешний финансовый директор Кента Кон. Действующий председатель Кодзи Сато, проработавший на этой должности три года, перейдет на позицию вице-председателя правления и вновь созданную должность директора по индустриальным вопросам. Об этом сообщает Financial Times 6 февраля.

Крупнейший автопроизводитель мира Toyota Motor объявил о неожиданной ротации в высшем руководстве.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины увольнения

Кодзи Сато, инженер по специальности, которого называли «car guy» (человек, живущий автомобилями), не смог справиться с комплексом вызовов. Хотя под его руководством Toyota укрепила лидерство над Volkswagen (продав 11,3 млн автомобилей в прошлом году), компания столкнулась с серьезными проблемами:

  • Скандалы с сертификацией: Репутационные потери из-за манипуляций с данными испытаний двигателей.
  • Провал в Software: Попытки создать собственное программное обеспечение и платформу для автономного вождения потерпели неудачу.
  • Медленный старт EV: Несмотря на обещания, продажи электромобилей составили менее 200 000 единиц за год (против 4,4 млн гибридов).

Почему выбрали финансиста?

Назначение Кенти Кона — это сигнал о переходе Toyota в режим «обороны и эффективности». Кон известен жесткой политикой сокращения расходов и умением держать удар в кризисные моменты (дефицит полупроводников). Главные вызовы для нового CEO носят чисто финансовый характер:

  • Тарифы Трампа: Протекционистская политика США уже обходится компании дорого. Ожидается, что в текущем финансовом году дополнительные расходы достигнут ¥1,45 трлн ($9,25 млрд), что обрушит операционную прибыль на 20%.
  • Китайская угроза: Производители из КНР (во главе с BYD) быстро захватывают рынок благодаря дешевым электрокарам с продвинутым софтом.

Для противодействия китайцам Toyota начала масштабную реструктуризацию цепочки поставок, включая выкуп акций своей крупнейшей «дочки» Toyota Industries за $34 млрд, что уже вызвало конфликт с известным фондом-активистом Elliott Management.

Ставка на гибриды

По информации японских СМИ, Toyota не планирует резкого разворота в сторону полной электрификации. Вместо этого компания удваивает ставку на гибриды: к 2028 году планируется увеличить их производство на 30% — до 6,7 млн автомобилей, в том числе за счет расширения заводов в США.

Операция «Наследник»

Инсайдеры рассматривают эту кадровую перестановку как часть долгосрочного плана семьи Тойода. Кента Кон, которого считают лояльным к председателю правления Акио Тойоде (69 лет), может быть переходной фигурой. Конечная цель — подготовить почву для Дайсуке Тойоды (37 лет), сына Акио. Сейчас Дайсуке занимает должность старшего вице-президента в подразделении Woven by Toyota (софт и мобильность). Назначение Кона должно стабилизировать финансовое положение компании, пока наследник набирается опыта в управлении инновационными направлениями.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
