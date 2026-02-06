Курс валют в пятницу: евро в банках в покупке подешевел на 10 копеек

В пятницу, 6 февраля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже подорожал на 5 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро в покупке подорожал на 2 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,90−43,40 грн. Евро покупают за 50,60 грн, а продают за 51,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,15−43,20, евро — 51,10−51,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,13−43,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,87−50,89 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту