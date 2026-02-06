Multi от Минфин
українська
6 февраля 2026, 8:02

«Vodafone Украина» выкупает собственные евробонды еще на $1,2 млн

Мобильный оператор «Vodafone Украина» (ЧАО «ВФ Украина») объявил о старте седьмого тендера по выкупу своих еврооблигаций. На этот раз компания готова выкупить ценные бумаги на общую сумму $1,185 млн по цене 98% от номинала. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Vodafone Украина» выкупает собственные евробонды еще на $1,2 млн

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Этот шаг является частью обязательств оператора перед инвесторами, связанными с возобновлением выплаты дивидендов.

Почему компания выкупает свои долги?

Согласно правилам выпуска евробондов, «Vodafone Украина» обязан предлагать владельцам облигаций выкуп бумаг на сумму, эквивалентную сумме дивидендов, выплаченных за пределы Украины.

Поскольку НБУ ограничивает выведение дивидендов лимитом в 1 млн евро в месяц, оператор осуществляет выплаты траншами. Соответственно, пропорционально этим выплатам компания проводит и тендеры по выкупу облигаций:

  • 3 февраля был выплачен очередной дивидендный транш в размере 50,9 млн грн (около 1 млн евро).
  • До 17 февраля будет продолжаться прием заявок от инвесторов на выкуп облигаций.
  • До 24 февраля планируется проведение расчетов.

История выкупов и состояние долга

Это уже седьмой подобный тендер. В общей сложности по результатам предыдущих шести этапов компания выкупила свои облигации на сумму около $20,4 млн.

На начальных этапах компания пыталась выкупать долг с большим дисконтом (даже в 85−90% от номинала), однако последние три тендера проходят по цене 98%.

В настоящее время в обращении остаются евробонды номинальной стоимостью $279,182 млн со сроком погашения в феврале 2027 года.

Финансовое состояние и источники средств

Для финансирования выкупа облигаций и выплаты дивидендов Vodafone Украина привлекает ссуды от связанных структур (Telco Investments BV и Cemin BV), поскольку компания имеет ограничения на использование собственного денежного потока для этих целей.

При этом оператор демонстрирует стабильные финансовые результаты:

  • За 9 месяцев отчетного периода чистая прибыль выросла на 10,7% (до 3,45 млрд грн).
  • Выручка увеличилась на 13,3% (до 19,03 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
