ОВГЗ и корпоративные облигации: где искать более высокую доходность

Формируя портфель сбережений, инвесторы часто сталкиваются с активами, во многом схожими между собой. Например, золото и серебро, разные криптовалюты или акции технологических компаний. Часто они повторяют динамику друг друга, но иногда идут принципиально разными путями. «Минфин» решил узнать мнение читателей о том, как выбирать лучший вариант из таких активов, и сегодня сравниваем государственные ОВГЗ и корпоративные облигации.

Главная общая черта между государственными и корпоративными облигациями — это то, что оба варианта — это долговые бумаги. То есть покупая их, инвестор по факту дает взаймы — в первом случае правительству, во втором — частной компании.

Облигации обеспечивают заранее определенный доход. Инвестор сразу знает, какого числа и сколько именно ему будет начислено купонного дохода (процентов). Следовательно, здесь прогнозируемая доходность, которую можно сравнить с депозитами.

В то же время и отличий между ценными бумагами хватает. Узнайте, в чем они состоят, и голосуйте, какие из облигаций в свой портфель вы бы выбрали.

Государственные облигации

В последние годы государственные облигации, или ОВГЗ, стали настоящим хитом частных инвестиций. Сейчас их на руках у физических лиц на 117 млрд грн. Для сравнения: еще год назад эта сумма составляла около 77 млрд грн. То есть только через год прирост инвестиций граждан в инструмент превысил 50%. Если же взглянуть на показатели до полномасштабного вторжения, то в начале февраля 2022 года эта сумма составляла менее 26 млрд грн и выросла с тех пор в 4,5 раза.

Министерство финансов выпускает облигации в гривне, долларах и евро. Граждане инвестируют в основном в бумаги в национальной валюте — 59% от общего портфеля. Еще 35,6% — в долларах, и чуть больше 6% — в евро.

Преимущество национальной валюты объясняется в первую очередь более высокой доходностью, а также устойчивостью гривны в прошлом году. Благодаря этому такие облигации обеспечили лучшую доходность. Кроме этого, у гривневых бумаг более низкий порог входа — номинальная цена облигации 1 тыс. грн. Если же говорить о выпусках в долларах и евро, то у них она тоже составляет 1 тыс., но в соответствующей валюте. То есть инвестору нужно заплатить в эквиваленте около 43 тыс. грн или 51 тыс. грн.

Еще один фактор, обеспечивающий преимущества гривневых бумаг, — более простые операции по их покупке. Многие наши соотечественники покупают ценные бумаги в «Дії», где представлены именно гривневые облигации. Также из-за возможных проблем с переводом валюты некоторые брокеры предлагают онлайн бумаги только в гривне. Хотя в банках найти удастся как гривневые, так и валютные облигации.

Главное преимущество ОВГЗ — это более высокая доходность, чем у депозитов. Например, Приватбанк предлагает купить бумаги с доходностью до 17,25%. Такие проценты по бумагам с погашением в конце 2028 года, если же покупать бумаги с погашением примерно через год, то удастся заработать 16,15−16,25%.

Для сравнения: средние ставки по депозитам в украинских банках по гривневым вкладам в год составляют 13,14%. Самые щедрые учреждения предлагают до 16,55%. Это немного больше, чем по облигациям, но здесь следует учитывать второе преимущество ОВГЗ — доходы из них не облагаются налогом. А вот из заработков по депозитам взимается 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Благодаря этому чистая доходность облигаций превышает даже самые лучшие банковские предложения.

Инвесторы часто обращают внимание на ОВГЗ также потому, что их погашение гарантирует непосредственно государство. Здесь может быть дискуссионный вопрос, насколько стоит доверять государству, которое в случае финансовых затруднений может объявить дефолт. Но следует учитывать, что основной инвестор в эти бумаги — банки, в том числе государственные. Если правительство не вернет им средства, то в таком случае будет вынуждено спасать финансовый сектор, вливая в него ресурсы. По факту, это дополнительная гарантия надежности государственных бумаг.

Значительную роль в популярности ОВГЗ играет и простота их покупки. Кроме упомянутой выше «Дії», они представлены в приложениях ряда банков и брокеров. Покупка происходит онлайн в несколько кликов. К тому же в «Дії» бумаги продаются без комиссии, так же и у некоторых других продавцов. Правда, здесь следует учитывать, что банки и брокеры устанавливают спред, то есть разную цену на продажу и покупку облигаций. Эта разница и обеспечивает их прибыль. Поэтому, если вы купите ОВГЗ, а через минуту их продадите, то потеряете часть денег. Здесь принцип тот же, что и при обмене валют.

Несмотря на все еще высокую доходность ОВГЗ, следует учитывать, что сейчас она снижается. Причина в том, что Нацбанк снижает учетную ставку. На последнем заседании она была зафиксирована на уровне 15% - на 0,5 п.п. ниже, чем было раньше. В свою очередь, учетная ставка влияет на стоимость денег в стране, в том числе на ставки по облигациям и депозитам.

Корпоративные облигации

Главное отличие между государственными и корпоративными облигациями состоит в том, что вторые выпускаются частными компаниями.

Среди компаний, которые предлагают инвесторам такие ценные бумаги, в частности, Новая почта, финансовая компания NovaPay* (входит в группу компаний Nova), сеть супермаркетов Novus, компания Руш (владелец сети магазинов EVA), продавец кофейных зерен !FEST Coffee Mission, компания CreditService, занимающаяся кредитованием.

Здесь следует учитывать, что некоторые корпоративные облигации частному инвестору купить может быть достаточно сложно. Компании часто ориентируются на продажу своих бумаг банкам, страховым или другим финансовым компаниям, а на вторичный рынок они попадают в ограниченном количестве или не попадают вообще.

В то же время некоторые эмитенты в свою стратегию закладывают продажу облигаций физическим лицам и работают над тем, чтобы упростить этот процесс. К примеру, облигации NovaPay можно купить в приложении компании. По факту, это дополнительная опция к открытию карты, переводу средств, оплате посылок Новой почты и другим финансовым услугам.

Сейчас ценные бумаги NovaPay уже купили через приложение более 7 100 физических лиц. Общая сумма их инвестиций — 1,25 млрд грн.

Главное преимущество этих бумаг — в высокой доходности и доступности вкладов — от 1 000 грн. Облигации с выплатами через год принесут 18% годовых. Также можно выбрать бумаги с меньшим сроком размещения:

1 месяц — 12% годовых,

2 месяца — 14% годовых,

3 месяца — 15,5% годовых,

4 месяца — 17% годовых,

6 месяцев — 17,5% годовых,

9 месяцев — 17,75% годовых.

Эта доходность существенно превышает проценты по банковским вкладам. Даже после налогообложения (а оно у корпоративных облигаций такое же, как у депозитов) ставка все равно остается конкурентной. Важно, что, несмотря на снижение учетной ставки НБУ, NovaPay все еще оставляет доходность своих бумаг на прежнем уровне. «Снижение учетной ставки НБУ обычно означает общий тренд по уменьшению доходности на рынке капитала. Мы это учитываем и ориентируемся не только на ставку, но и на спрос инвесторов и долгосрочную устойчивость продукта», — рассказал «Минфину» Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

Помимо высокой доходности, среди других преимуществ инвестиций в облигации NovaPay — удобство их покупки в приложении компании в несколько кликов. Даже новые клиенты, которые только установили приложение на свой смартфон, могут пройти всю процедуру за несколько минут. Также покупка бумаг происходит без дополнительной комиссии.

Важный момент: перед покупкой корпоративных облигаций следует оценить, насколько надежен эмитент, и сможет ли он выполнить свои обязательства. Поэтому следует внимательно проверять финансовую устойчивость компании. К примеру, кредитный рейтинг корпоративных облигаций NovaPay составляет uaAA. Он присвоен агентством «Стандарт-Рейтинг», что означает очень высокую кредитоспособность, по сравнению с другими украинскими долговыми инструментами. Также у компании крупный масштаб бизнеса, стабильные финансовые показатели, она проходит регуляторный надзор и отвечает требованиям к прозрачности.

Как объясняют в NovaPay, облигации компании обычно выбирают те, кто привык к депозитам, но хочет большего дохода без сложных инструментов. Также бумаги компании часто выбирают в качестве элемента диверсификации. Они учитывают высокий кредитный рейтинг эмитента и репутацию компании.

Итак, когда вы более подробно узнали об обоих инструментах, выбирайте, какой из них хотели бы добавить в свой портфель.

*Эмитент облигаций — ООО «НоваПэй Кредит»