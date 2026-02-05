Multi от Минфин
5 февраля 2026, 19:32

Евро сменит лицо: ЕЦБ готовит первый за 20 лет редизайн банкнот

Несмотря на цифровизацию платежей, наличные евро остаются символом европейского единства. Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально приступил к процессу обновления дизайна купюр, которые не изменялись с момента введения валюты в обращение 1 января 2002 года.

Евро сменит лицо: ЕЦБ готовит первый за 20 лет редизайн банкнот
Фото: pixabay

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Две концепции будущего дизайна

Совет ЕЦБ выделил два основных направления, которые будут отражать идентичность Европы:

1. «Реки и птицы» (Экологический фокус): Эта тема символизирует природное разнообразие и постоянство. Каждая купюра получит свой пейзаж и представителя фауны, а с обратной стороны будут изображены европейские институции.

  • 5 евро — горный источник, каменка на фоне горного пейзажа. Обратная сторона: Европейский парламент.
  • 10 евро — водопад, зимородок у водопада или на спокойном участке реки. Обратная сторона: Европейская комиссия.
  • 20 евро — речная долина, стая пчелоедов на песчаном берегу. Обратная сторона: Европейский центральный банк.
  • 50 евро — извилистая река, белый аист над широкой равнинной долиной. Обратная сторона: Суд Европейского Союза.
  • 100 евро — устье реки, саблеклюв ищет пищу в иле. Обратная сторона: Европейский совет и Совет Европейского Союза.
  • 200 евро — морской пейзаж, олуши парят над высокими океанскими волнами. Обратная сторона: Европейская счетная палата.

2. «Европейская культура» (Исторический фокус): Тема посвящена выдающимся фигурам, изменившим науку, искусство и историю.

  • 5 евро — исполнительское искусство: Мария Каллас. Уличные артисты развлекают прохожих по музыке, танцам и театральным номерам.
  • 10 евро — музыка: Людвиг ван Бетховен. Песенный фестиваль с участием хора детей и молодежи.
  • 20 евро — школы и университеты: Мария Кюри. Учительница с учениками или студентами на столах лежат книги и ноутбуки.
  • 50 евро — библиотеки: Мигель де Сервантес. Взрослые читают книги, а дети пытаются дотянуться до книг на полках.
  • 100 евро — музеи и выставки: Леонардо да Винчи. Люди всех возрастов рассматривают уличное и современное искусство.
  • 200 евро — общественные просторы: Берта фон Зуттнер. Площадь деревьев, где встречаются и общаются молодые и пожилые люди.

Почему меняют дизайн именно сейчас?

Регулярное обновление банкнот — это не только вопрос эстетики, но и стратегическая необходимость:

  • Безопасность: внедрение новейших технологий защиты от фальшивомонетчиков.
  • Экология: переход на более стойкие материалы и «зеленые» методы производства.
  • Инклюзивность: улучшение тактильных элементов для людей с нарушениями зрения.
  • Идентификация: желание сделать дизайн менее нейтральным и более близким для граждан.

Этапы внедрения: когда ждать новые деньги?

Процесс создания новых денег длительный и тщательный:

  • Март 2026: Дизайнеры должны предоставить свои финальные эскизы.
  • Конец 2026: ЕЦБ объявит победителей после консультаций с жителями Европы.

Новые купюры появятся в кошельках европейцев всего через несколько лет после финального решения, поскольку производство высокотехнологичных банкнот требует длительной подготовки.

Важно для владельцев евро: старые банкноты останутся действительными. Их не нужно срочно обменивать — они будут выходить из обращения постепенно и естественным путем.

«Евро — это больше, чем валюта. Новые банкноты должны отражать наше общее наследие и быть понятными каждому», — подчеркнула президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
