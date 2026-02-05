Несмотря на цифровизацию платежей, наличные евро остаются символом европейского единства. Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально приступил к процессу обновления дизайна купюр, которые не изменялись с момента введения валюты в обращение 1 января 2002 года.
Евро сменит лицо: ЕЦБ готовит первый за 20 лет редизайн банкнот
Две концепции будущего дизайна
Совет ЕЦБ выделил два основных направления, которые будут отражать идентичность Европы:
1. «Реки и птицы» (Экологический фокус): Эта тема символизирует природное разнообразие и постоянство. Каждая купюра получит свой пейзаж и представителя фауны, а с обратной стороны будут изображены европейские институции.
- 5 евро — горный источник, каменка на фоне горного пейзажа. Обратная сторона: Европейский парламент.
- 10 евро — водопад, зимородок у водопада или на спокойном участке реки. Обратная сторона: Европейская комиссия.
- 20 евро — речная долина, стая пчелоедов на песчаном берегу. Обратная сторона: Европейский центральный банк.
- 50 евро — извилистая река, белый аист над широкой равнинной долиной. Обратная сторона: Суд Европейского Союза.
- 100 евро — устье реки, саблеклюв ищет пищу в иле. Обратная сторона: Европейский совет и Совет Европейского Союза.
- 200 евро — морской пейзаж, олуши парят над высокими океанскими волнами. Обратная сторона: Европейская счетная палата.
2. «Европейская культура» (Исторический фокус): Тема посвящена выдающимся фигурам, изменившим науку, искусство и историю.
- 5 евро — исполнительское искусство: Мария Каллас. Уличные артисты развлекают прохожих по музыке, танцам и театральным номерам.
- 10 евро — музыка: Людвиг ван Бетховен. Песенный фестиваль с участием хора детей и молодежи.
- 20 евро — школы и университеты: Мария Кюри. Учительница с учениками или студентами на столах лежат книги и ноутбуки.
- 50 евро — библиотеки: Мигель де Сервантес. Взрослые читают книги, а дети пытаются дотянуться до книг на полках.
- 100 евро — музеи и выставки: Леонардо да Винчи. Люди всех возрастов рассматривают уличное и современное искусство.
- 200 евро — общественные просторы: Берта фон Зуттнер. Площадь деревьев, где встречаются и общаются молодые и пожилые люди.
Почему меняют дизайн именно сейчас?
Регулярное обновление банкнот — это не только вопрос эстетики, но и стратегическая необходимость:
- Безопасность: внедрение новейших технологий защиты от фальшивомонетчиков.
- Экология: переход на более стойкие материалы и «зеленые» методы производства.
- Инклюзивность: улучшение тактильных элементов для людей с нарушениями зрения.
- Идентификация: желание сделать дизайн менее нейтральным и более близким для граждан.
Этапы внедрения: когда ждать новые деньги?
Процесс создания новых денег длительный и тщательный:
- Март 2026: Дизайнеры должны предоставить свои финальные эскизы.
- Конец 2026: ЕЦБ объявит победителей после консультаций с жителями Европы.
Новые купюры появятся в кошельках европейцев всего через несколько лет после финального решения, поскольку производство высокотехнологичных банкнот требует длительной подготовки.
Важно для владельцев евро: старые банкноты останутся действительными. Их не нужно срочно обменивать — они будут выходить из обращения постепенно и естественным путем.
«Евро — это больше, чем валюта. Новые банкноты должны отражать наше общее наследие и быть понятными каждому», — подчеркнула президент ЕЦБ Кристин Лагард.
