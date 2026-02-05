НБУ снизил курс евро на 14 копеек

Национальный банк Украины установил на 6 февраля 2026 года официальный курс гривны на уровне 43,14 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 2 копейки.

На пятницу НБУ установил официальный курс гривны на уровне 43,14 грн, что на 2 копейки меньше, чем в четверг (43,16 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.

Курс гривны к евро составляет 50,89 грн за евро, что на 14 копеек меньше чем в четверг (51,03). Исторический максимум европейской валюты был установлен 30 января на уровне 51,24 грн.

