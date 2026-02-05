Верховный Суд предупредил о мошеннической рассылке от имени учреждения

Верховный Суд Украины предостерегает граждан о новой волне кибератак. Мошенники рассылают электронные письма, имитирующие официальные судебные вызовы, чтобы инфицировать компьютеры пользователей или украсть их данные.

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Злоумышленники посылают сообщения о якобы «вызове в судебное заседание по уголовному производству». Для маскировки они используют поддельные адреса, которые на первый взгляд кажутся официальными.

Фейковые адреса, не принадлежащие суду:

ua@supreme.court.gov.ua

delo@supreme.court.gov.ua (адрес для «обратной связи»)

В чем опасность?

Письма обычно содержат призывы к действию, которые могут привести к серьезным последствиям:

Ссылка на сторонние ресурсы для ознакомления с материалами дела.

Загрузка файлов, содержащих вредоносное ПО.

Установка специального софта для просмотра документов.

Читайте также: Фейковые выплаты: МВД предупреждает о новых схемах мошенников на фоне дефицита света и тепла

Меры безопасности

Не перейдите по ссылкам в таких письмах.

Ничего не загружайте и не устанавливайте предложенное ПО.

Не отвечайте на эти письма и не вступайте в переписку с отправителем.

Руководство Верховного Суда уже официально обратилось в правоохранительные органы для расследования этих случаев и блокирования мошеннических ресурсов.