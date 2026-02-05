Верховный Суд Украины предостерегает граждан о новой волне кибератак. Мошенники рассылают электронные письма, имитирующие официальные судебные вызовы, чтобы инфицировать компьютеры пользователей или украсть их данные.
Верховный Суд предупредил о мошеннической рассылке от имени учреждения
Подробности
Злоумышленники посылают сообщения о якобы «вызове в судебное заседание по уголовному производству». Для маскировки они используют поддельные адреса, которые на первый взгляд кажутся официальными.
Фейковые адреса, не принадлежащие суду:
- ua@supreme.court.gov.ua
- delo@supreme.court.gov.ua (адрес для «обратной связи»)
В чем опасность?
Письма обычно содержат призывы к действию, которые могут привести к серьезным последствиям:
- Ссылка на сторонние ресурсы для ознакомления с материалами дела.
- Загрузка файлов, содержащих вредоносное ПО.
- Установка специального софта для просмотра документов.
Читайте также: Фейковые выплаты: МВД предупреждает о новых схемах мошенников на фоне дефицита света и тепла
Меры безопасности
- Не перейдите по ссылкам в таких письмах.
- Ничего не загружайте и не устанавливайте предложенное ПО.
- Не отвечайте на эти письма и не вступайте в переписку с отправителем.
Руководство Верховного Суда уже официально обратилось в правоохранительные органы для расследования этих случаев и блокирования мошеннических ресурсов.
