українська
5 февраля 2026, 15:33

Интернет-магазин f.ua прекратил работу и интегрировался с «Эпицентром»

Один из старейших игроков украинского рынка e-commerce f.ua (бывший Fotos.ua) официально завершил свою автономную деятельность. Теперь при попытке зайти на сайт пользователи автоматически попадают на маркетплейс сети Эпицентр. Об этом сообщает GSMInfo.

Интернет-магазин f.ua прекратил работу и интегрировался с «Эпицентром»
Фото: freepik

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Тихое исчезновение и «загадочное» партнерство

Процесс закрытия прошел без официальных громких заявлений. Соцсети магазина прекратили обновляться еще весной 2025 года, а в начале 2026 года заработал автоматический редирект.

В пресс-службе «Эпицентра» отрицают факт поглощения или покупки актива:

  • Официальная позиция: магазин f.ua не принадлежит группе компаний «Эпицентр К».
  • Причина перенаправления: редирект назвали частью «партнерского соглашения», детали которого являются коммерческой тайной.

Стоит отметить, что на рынке уже много лет ходят слухи, что соглашение о продаже могло быть заключено еще в 2014 году, однако юридически это не афишировалось.

История успеха и проигранная конкуренция

Проект, основанный Дмитрием Покотило в начале 2000-х, прошел путь от нишевого магазина фототехники до крупного игрока на рынке. В 2016 году f.ua входил в ТОП-3 интернет-магазина Украины с годовым оборотом около $50 млн.

В последние годы компания не смогла эффективно конкурировать с такими гигантами, как Rozetka, Comfy и Citrus.

Эксперты отмечают, что из-за потери доли рынка стоимость актива на момент закрытия упала до рекордного минимума — менее $1 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
