Один из старейших игроков украинского рынка e-commerce f.ua (бывший Fotos.ua) официально завершил свою автономную деятельность. Теперь при попытке зайти на сайт пользователи автоматически попадают на маркетплейс сети Эпицентр. Об этом сообщает GSMInfo.
Интернет-магазин f.ua прекратил работу и интегрировался с «Эпицентром»
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Тихое исчезновение и «загадочное» партнерство
Процесс закрытия прошел без официальных громких заявлений. Соцсети магазина прекратили обновляться еще весной 2025 года, а в начале 2026 года заработал автоматический редирект.
В пресс-службе «Эпицентра» отрицают факт поглощения или покупки актива:
- Официальная позиция: магазин f.ua не принадлежит группе компаний «Эпицентр К».
- Причина перенаправления: редирект назвали частью «партнерского соглашения», детали которого являются коммерческой тайной.
Стоит отметить, что на рынке уже много лет ходят слухи, что соглашение о продаже могло быть заключено еще в 2014 году, однако юридически это не афишировалось.
История успеха и проигранная конкуренция
Проект, основанный Дмитрием Покотило в начале 2000-х, прошел путь от нишевого магазина фототехники до крупного игрока на рынке. В 2016 году f.ua входил в ТОП-3 интернет-магазина Украины с годовым оборотом около $50 млн.
В последние годы компания не смогла эффективно конкурировать с такими гигантами, как Rozetka, Comfy и Citrus.
Эксперты отмечают, что из-за потери доли рынка стоимость актива на момент закрытия упала до рекордного минимума — менее $1 млн.
Комментарии