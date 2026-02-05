«Деньги из Монополии» на миллиарды долларов: как россия создала теневую сеть для обхода санкций

По сути речь идет о физических векселях, которые выглядят как купюры по настольной игре «Монополия», но за ними стоит гигантская финансовая инфраструктура. Они стали частью сложной системы, разработанной Кремлем для перемещения миллиардов рублей через границы в обход западных санкций и системы SWIFT. Об этом сообщает Financial Times.

Архитекторы схемы: Государственный банк и беглый олигарх

Сеть под названием A7 была запущена в конце 2024 года. Ее основателями стали российский государственный Промсвязьбанк (обслуживающий оборонный сектор) и Илан Шор — молдавский олигарх, осужденный на родине за кражу $1 млрд из банковской системы страны.

Как заявила заместитель гендиректора A7 Ирина Акопян, отключение от SWIFT заставило Россию искать новые способы расчетов с иностранными партнерами. A7 быстро превратилась из эксперимента в главного игрока, который, по собственным данным, за первые полгода работы провел транзакции на $98 млрд.

Как работают «фантики» A7?

Компания выпускает имитационные банкноты с видами российских городов, номинал которых может достигать $5 000. Схема работает через Telegram-ботов:

Турист или бизнесмен покупает эти векселя в россии за рубли.

Находясь за границей (в настоящее время активно работает в Дубае и Стамбуле), владелец стирает защитный слой, сканирует QR-код и отсылает его боту.

Курьер привозит наличные деньги в местной валюте (дирхамах или долларах).

Криптовалютный «цифровой рубль» A7A5

Важной частью системы стал стейблкоин A7A5, привязанный к рублю. Компания утверждает, что он обеспечен депозитами в госбанке. По данным аналитической компании Elliptic, объем транзакций с этим токеном уже превысил $100 млрд. Как минимум в криптовалюте реализовано уже 2300 физических векселей на $8,6 млн.

В октябре 2025 года Центробанк России официально признал A7A5 цифровым финансовым активом, легализовав его использование во внешней торговле.

Китай и «долговые расписки»

Для крупного бизнеса A7 предлагает другой инструмент — цифровые векселя. Российские импортеры покупают эти векселя и передают их поставщикам, например в Китае, как гарантию оплаты. Вся операция проходит вне банковской системы, что позволяет избегать надзора западных регуляторов.

Согласно утечке внутренних документов, средства движутся через сложные цепочки компаний, зарегистрированных в Кыргызстане, ЮАР и Юго-Восточной Азии. Только через криптокошельки, связанные с A7, прошло около $56 млрд.

Государственная поддержка и экспансия

Несмотря на санкции США, Великобритании и ЕС, сеть A7 продолжает стремительно расти. В ноябре Минфин рф стал соучредителем дочерней компании «Росвексель», официально объединив усилия государства и бизнеса для создания «платежной инфраструктуры нового типа».

Российский диктатор владимир путин лично участвовал (через видеосвязь) в открытии офиса компании во Владивостоке.

В планах A7 — выход на рынок Латинской Америки и расширение деятельности на 20 стран в течение ближайших двух лет.

«Мы строим очень сложный самолет, в то же время управляя им на бешеной скорости», — так описывают ситуацию независимые исследователи из Centre for Information Resilience.