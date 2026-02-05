«Деньги из Монополии» на миллиарды долларов: как россия создала теневую сеть для обхода санкций

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 февраля 2026, 12:37 Читати українською

«Деньги из Монополии» на миллиарды долларов: как россия создала теневую сеть для обхода санкций

По сути речь идет о физических векселях, которые выглядят как купюры по настольной игре «Монополия», но за ними стоит гигантская финансовая инфраструктура. Они стали частью сложной системы, разработанной Кремлем для перемещения миллиардов рублей через границы в обход западных санкций и системы SWIFT. Об этом сообщает Financial Times.

«Деньги из Монополии» на миллиарды долларов: как россия создала теневую сеть для обхода санкций
Фото: pixabay

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Архитекторы схемы: Государственный банк и беглый олигарх

Сеть под названием A7 была запущена в конце 2024 года. Ее основателями стали российский государственный Промсвязьбанк (обслуживающий оборонный сектор) и Илан Шор — молдавский олигарх, осужденный на родине за кражу $1 млрд из банковской системы страны.

Как заявила заместитель гендиректора A7 Ирина Акопян, отключение от SWIFT заставило Россию искать новые способы расчетов с иностранными партнерами. A7 быстро превратилась из эксперимента в главного игрока, который, по собственным данным, за первые полгода работы провел транзакции на $98 млрд.

Как работают «фантики» A7?

Компания выпускает имитационные банкноты с видами российских городов, номинал которых может достигать $5 000. Схема работает через Telegram-ботов:

  • Турист или бизнесмен покупает эти векселя в россии за рубли.
  • Находясь за границей (в настоящее время активно работает в Дубае и Стамбуле), владелец стирает защитный слой, сканирует QR-код и отсылает его боту.
  • Курьер привозит наличные деньги в местной валюте (дирхамах или долларах).

Криптовалютный «цифровой рубль» A7A5

Важной частью системы стал стейблкоин A7A5, привязанный к рублю. Компания утверждает, что он обеспечен депозитами в госбанке. По данным аналитической компании Elliptic, объем транзакций с этим токеном уже превысил $100 млрд. Как минимум в криптовалюте реализовано уже 2300 физических векселей на $8,6 млн.

В октябре 2025 года Центробанк России официально признал A7A5 цифровым финансовым активом, легализовав его использование во внешней торговле.

Китай и «долговые расписки»

Для крупного бизнеса A7 предлагает другой инструмент — цифровые векселя. Российские импортеры покупают эти векселя и передают их поставщикам, например в Китае, как гарантию оплаты. Вся операция проходит вне банковской системы, что позволяет избегать надзора западных регуляторов.

Согласно утечке внутренних документов, средства движутся через сложные цепочки компаний, зарегистрированных в Кыргызстане, ЮАР и Юго-Восточной Азии. Только через криптокошельки, связанные с A7, прошло около $56 млрд.

Государственная поддержка и экспансия

Несмотря на санкции США, Великобритании и ЕС, сеть A7 продолжает стремительно расти. В ноябре Минфин рф стал соучредителем дочерней компании «Росвексель», официально объединив усилия государства и бизнеса для создания «платежной инфраструктуры нового типа».

Российский диктатор владимир путин лично участвовал (через видеосвязь) в открытии офиса компании во Владивостоке.

В планах A7 — выход на рынок Латинской Америки и расширение деятельности на 20 стран в течение ближайших двух лет.

«Мы строим очень сложный самолет, в то же время управляя им на бешеной скорости», — так описывают ситуацию независимые исследователи из Centre for Information Resilience.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает J125 и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами