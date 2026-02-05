Курс валют в четверг: доллар в банках подешевел на 10 копеек

В четверг, 5 февраля, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже подорожал на 2 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,90−43,40 грн. Евро покупают за 50,70 грн, а продают за 51,47 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,15−43,20, евро — 51,09−51,23 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,09−43,12 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,85−50,87 грн/евро.

