українська
5 февраля 2026, 11:04

«Дия. Подпись» по-новому: NFC становится обязательным для создания электронной подписи

Команда приложения «Дия» анонсировала обновление процесса создания и использования «Дия. Подписи». Главное изменение направлено на усиление безопасности и надежности цифровой идентификации.

Команда приложения «Дия» анонсировала обновление процесса создания и использования «Дия.
Фото: Дия

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работать новый процесс активации?

После релиза обновления создать подпись можно только при наличии физического биометрического документа и смартфона с функцией NFC.

Пошаговая инструкция:

  • Выделите Меню → «Дия. Подпись» → Включить «Дия. Подпись».
  • Отсканируйте номер своего документа (ID-карта, загранпаспорт или биометрический вид).
  • Приложите документ к задней панели телефона для считывания данных по NFC.
  • Подтвердите личность с помощью фотопроверки.
  • Придумайте и введите новый 6-значный код (ранее код состоял из 5 цифр).

Что изменится для действующих пользователей?

Старые подписи работают: Если у вас уже активировано «Дия.Подпись», он остается действительным до истечения срока действия.

Если вы захотите преобразовать подпись или срок старого выйдет, вам придется проходить процедуру уже по новым правилам (через NFC).

Важные ограничения

Новая процедура требует наличия:

  • Физического документа: ID-карты, загранпаспорта или вида на жительство (биометрические).
  • NFC модуль в смартфоне.

Если телефон не поддерживает технологию NFC или у вас нет на руках физического биометрического документа, воспользоваться сервисом после обновления не удастся.

Цель перемен — сделать «Дия. Подпись» еще более защищенным от злоумышленников, поскольку считывание чипа из документа является самым высоким стандартом верификации личности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
