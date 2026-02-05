Падение криптовалют продолжается: биткоин упал до $70 000, Ethereum — до $2 000

Биткоин и другие криптовалюты продолжают стремительно снижаться в цене на фоне глобальной распродажи акций технологических компаний, которая коснулась и крипторынка. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент написания новости цена первой криптовалюты составляет $70 335. За последние 24 часа актив потерял почти 8%. При этом недельное падение достигло 20%.

Крипторынок следует вниз вслед за своим лидером: биткоин продолжает дешеветь после пиковых $126 080 в октябре 2025 года. Поскольку активу не удалось стабилизироваться в районе $80 000, нисходящий тренд охватил весь сектор, усиливая давление на инвесторов.

Другая популярная криптовалюта — Ethereum — торгуется на уровне $2 090. Суточное падение также составляет почти 8%, а вот за неделю актив потерял 29% — это самое большое падение за последние 7 дней среди криптовалют с наибольшей капитализацией.

По данным CoinGlass, в сутки объем ликвидаций на рынке фьючерсов составил $838 млн. Под принудительное закрытие позиций попали более 172 тысяч трейдеров.

Падение крипты произошло после резкого снижения акций технологических компаний в Азии и США, где опасения по поводу пика инвестиций в ИИ, завышенных оценок и замедления роста прибыли побудили инвесторов выйти из рискованных активов.

Биткоин все чаще рассматривается как актив с высоким бета-коэффициентом риска при снижении фондового рынка, особенно в периоды низкой ликвидности и росте макроэкономической неопределенности.