Минфин объяснил, как бизнесу подтвердить невозможность исполнения налоговых обязательств

Министерство финансов Украины обнародовало разъяснения для бизнеса по поводу действий в случае отключений электроэнергии или других чрезвычайных ситуаций, мешающих вовремя подать отчетность или зарегистрировать налоговые накладные.

Алгоритм действий для налогоплательщика

Если из-за отсутствия света вы не успели выполнить налоговые обязательства, вы имеете право на освобождение от ответственности. Для этого необходимо:

Подать заявление в органы Государственной налоговой службы (ГНС).

Добавить подтверждающие документы, удостоверяющие факт отключения энергии или наличие других объективных помех.

Дождаться решения: ГНС обязана рассмотреть материалы и вынести мотивированное решение.

Согласно приказу Минфина № 225, именно налоговая должна доказывать, что у плательщика была возможность исполнить обязанность, а не наоборот. Для проверки фактов ГНС может направлять запросы в энергетические компании или другие учреждения.

Новые сроки исполнения обязанностей

Если ГНС подтвердила невозможность исполнения долга, штрафные санкции не применяются. Однако выполнить обязательство все равно придется в следующие сроки:

В течение 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем, когда возможность исполнения обязанности возобновилась.

В течение 6 месяцев после завершения или отмены военного положения (если возможность не восстановилась раньше).

Минфин отмечает, что освобождение от ответственности не является автоматическим. Оно предоставляется только при условии, что обстоятельства фактически сделали невозможным работу (например, длительное аварийное отключение без альтернативных источников питания).

«Указанное сообщение носит общий информационный характер и не является индивидуальной налоговой консультацией в понимании Налогового кодекса Украины. Для получения индивидуальной налоговой консультации по конкретной ситуации плательщикам следует обращаться в Государственную налоговую службу Украины в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины и Положением о ГНС», — говорится в сообщении.