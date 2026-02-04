Multi от Минфин
українська
4 февраля 2026, 16:46

Единство по вкусу: как Всеукраинский день фильтр-кофе объединил кофейное сообщество

31 января в Украине впервые состоялся Всеукраинский день фильтр-кофе, инициатором и организатором которого выступила компания !Fest Coffee Mission. Событие охватило более двухсот локаций по всей Украине — и имело простую, но принципиальную цель: показать, что качественный specialty кофе может и должен быть доступным.

31 января в Украине впервые состоялся Всеукраинский день фильтр-кофе, инициатором и организатором которого выступила компания!

На практике же это оказалось гораздо больше, чем просто кофейная акция. Это стал день об общности, ответственности и поддержке бизнесов друг друга даже в сложных условиях.

Честный вкус — честный подход

Фильтр-кофе в specialty — это максимально честный формат.

Без молока, без сахара, без возможности что-либо скрыть. Только вода и зерно. Если кофе хороший — это ощутимо сразу. Если нет — никакие приложения не спасут.

Именно поэтому фильтр стал логическим основанием события. Он хорошо объясняет, что такое качество, откуда берется вкус, и почему происхождение, обработка и работа фермера имеют значение.

В день происшествия заведения по всей стране сознательно отказались от конкуренции. И большие сети, и маленькие независимые кафе установили единую цену — 50 гривен за чашку кофейного фильтра.

Это был простой и понятный жест: дать возможность каждому попробовать качественный кофе без барьеров.

Кофе не только в заведении, но и дома

Инициатива вышла за пределы HoReCa. Украинские обжарки подключились с предложениями для дома — скидками на фильтр-кофе для заваривания.

Таким образом, событие не ограничилось одной чашкой в кафе, а дало людям инструмент развивать собственную культуру потребления кофе дома.

Фильтр как первый шаг в specialty

Фильтр-кофе часто кажется сложным или «не для всех». Но именно она является самым простым входом в specialty, если объяснить ее без лишнего снобизма. Это чистый метод приготовления, открывающий характер зерна: регион, высоту, обработку, работу фермера. Именно из-за этой прозрачности фильтр стал идеальным форматом для первого знакомства со specialty-кофе.

Сила сообщества: бизнес, держащий культуру

Всеукраинский день фильтр-кофе стал примером того, как бизнес может являться точкой опоры.

Когда компании объединяются вокруг общих ценностей, возникает не просто событие, а живое общество. Этот день еще раз доказал: украинский бизнес — это о жизни, качестве и ответственности. И о единстве, которое может начинаться с простой чашки фильтр-кофе — но точно им не заканчивается.

