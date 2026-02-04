В интернете запустили платформу RentAHuman, где ИИ нанимают людей для физической работы

Рынок труда вступает в эру «обратной экономики»: теперь не люди используют ИИ как инструмент, а автономные агенты нанимают людей в качестве физических исполнителей. Разработчик протоколов Uma и Across, известный под ником Alex, запустил сервис RentAHuman — маркетплейс, где ИИ-агенты могут оплачивать услуги людей для выполнения задач в реальном мире. Об этом пишет ForkLog.

Как работает «Uber для роботов»

Концепция платформы, которую разработчик иронично называет «мясным слоем для ИИ» (meat layer for AI), проста: алгоритмы не имеют физического тела, поэтому им нужны посредники для взаимодействия с материальным миром.

Механика: Пользователи создают профиль, указывают навыки, добавляют фото и устанавливают почасовую ставку. Для расчетов используется Ethereum-кошелек.

Задача: Спектр услуг варьируется от подписания бумажных документов и фотографирования объектов до физического присутствия на встречах или покупок в магазинах.

Аудитория: На платформе уже зарегистрировалось более 40 000 человек и 46 автономных агентов. Среди пользователей замечены как модель OnlyFans, так и CEO технологического стартапа.

Интеграция для разработчиков агентов реализована через протокол MCP (Model Context Protocol), позволяющий нанять человека одним программным вызовом.

Проблемы «вайб-кодинга» и безопасность

Платформа была создана с помощью трендового метода «вайб-кодинга» (vibe coding) — написания кода преимущественно силами ИИ-моделей (в данном случае — Claude) на основе промптов на естественном языке.

Скорость разработки сыграла злую шутку с безопасностью. Сразу после запуска сайт подвергся техническим сбоям. Была обнаружена критическая уязвимость, позволявшая злоумышленникам выдавать себя за других пользователей. Работа была восстановлена лишь через несколько часов.

