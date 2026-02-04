В интернете запустили платформу RentAHuman, где ИИ нанимают людей для физической работы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 февраля 2026, 18:54 Читати українською

В интернете запустили платформу RentAHuman, где ИИ нанимают людей для физической работы

Рынок труда вступает в эру «обратной экономики»: теперь не люди используют ИИ как инструмент, а автономные агенты нанимают людей в качестве физических исполнителей. Разработчик протоколов Uma и Across, известный под ником Alex, запустил сервис RentAHuman — маркетплейс, где ИИ-агенты могут оплачивать услуги людей для выполнения задач в реальном мире. Об этом пишет ForkLog.

Рынок труда вступает в эру «обратной экономики»: теперь не люди используют ИИ как инструмент, а автономные агенты нанимают людей в качестве физических исполнителей.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работает «Uber для роботов»

Концепция платформы, которую разработчик иронично называет «мясным слоем для ИИ» (meat layer for AI), проста: алгоритмы не имеют физического тела, поэтому им нужны посредники для взаимодействия с материальным миром.

  • Механика: Пользователи создают профиль, указывают навыки, добавляют фото и устанавливают почасовую ставку. Для расчетов используется Ethereum-кошелек.
  • Задача: Спектр услуг варьируется от подписания бумажных документов и фотографирования объектов до физического присутствия на встречах или покупок в магазинах.
  • Аудитория: На платформе уже зарегистрировалось более 40 000 человек и 46 автономных агентов. Среди пользователей замечены как модель OnlyFans, так и CEO технологического стартапа.

Интеграция для разработчиков агентов реализована через протокол MCP (Model Context Protocol), позволяющий нанять человека одним программным вызовом.

Проблемы «вайб-кодинга» и безопасность

Платформа была создана с помощью трендового метода «вайб-кодинга» (vibe coding) — написания кода преимущественно силами ИИ-моделей (в данном случае — Claude) на основе промптов на естественном языке.

Скорость разработки сыграла злую шутку с безопасностью. Сразу после запуска сайт подвергся техническим сбоям. Была обнаружена критическая уязвимость, позволявшая злоумышленникам выдавать себя за других пользователей. Работа была восстановлена лишь через несколько часов.

Читайте также: В интернете запустили соцсеть Moltbook исключительно для искусственного интеллекта

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами