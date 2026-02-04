Государственный Укрэксимбанк изменил график оптимизации своей региональной сети. Закрытие филиалов в областных центрах Ивано-Франковске и Ужгороде отложено: последним днем их полноценной работы определено 6 апреля 2026 года вместо предварительно запланированного 19 марта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Укрэксимбанк отложил закрытие ключевых филиалов на западе Украины
Банк не просто закрывает отделение, а меняет формат работы в одном из регионов, переходя от операционной деятельности к консультационной.
Ивано-Франковск (ул. Независимости, 10):
Филиал прекращает работу 6 апреля 2026 года.
Уже на следующий день, 7 апреля, на ее базе начнет работу представительство.
Если ранее филиал осуществлял полный спектр банковских операций для корпоративного, среднего бизнеса и муниципалитетов, то новое представительство будет фокусироваться на информационно-презентационной деятельности и консультационной поддержке клиентов.
Ужгород (пл. Жупанатская, 1):
Последний рабочий день филиала — 6 апреля 2026 года.
Это подразделение также обеспечивало обслуживание корпоративного сектора, среднего бизнеса, розничных клиентов и коммунального сектора.
Рыночные позиции банка
Укрэксимбанк остается одним из системно важных игроков банковского сектора Украины.
- Активы: По состоянию на 1 декабря 2025 года банк занимал 3-е место среди 60 банков страны с показателем 287,25 млрд грн.
- Доходность: За 11 месяцев 2025 года прибыль финучреждения составила 8,45 млрд грн.
- Сеть: По состоянию на начало 2026 года банк располагал сетью из 23 подразделений.
