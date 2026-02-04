Укрэксимбанк отложил закрытие ключевых филиалов на западе Украины

Государственный Укрэксимбанк изменил график оптимизации своей региональной сети. Закрытие филиалов в областных центрах Ивано-Франковске и Ужгороде отложено: последним днем их полноценной работы определено 6 апреля 2026 года вместо предварительно запланированного 19 марта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Банк не просто закрывает отделение, а меняет формат работы в одном из регионов, переходя от операционной деятельности к консультационной.

Ивано-Франковск (ул. Независимости, 10):

Филиал прекращает работу 6 апреля 2026 года.

Уже на следующий день, 7 апреля, на ее базе начнет работу представительство.

Если ранее филиал осуществлял полный спектр банковских операций для корпоративного, среднего бизнеса и муниципалитетов, то новое представительство будет фокусироваться на информационно-презентационной деятельности и консультационной поддержке клиентов.

Ужгород (пл. Жупанатская, 1):

Последний рабочий день филиала — 6 апреля 2026 года.

Это подразделение также обеспечивало обслуживание корпоративного сектора, среднего бизнеса, розничных клиентов и коммунального сектора.

Рыночные позиции банка

Укрэксимбанк остается одним из системно важных игроков банковского сектора Украины.