Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
4 февраля 2026, 18:15

Укрэксимбанк отложил закрытие ключевых филиалов на западе Украины

Государственный Укрэксимбанк изменил график оптимизации своей региональной сети. Закрытие филиалов в областных центрах Ивано-Франковске и Ужгороде отложено: последним днем их полноценной работы определено 6 апреля 2026 года вместо предварительно запланированного 19 марта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Государственный Укрэксимбанк изменил график оптимизации своей региональной сети.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Банк не просто закрывает отделение, а меняет формат работы в одном из регионов, переходя от операционной деятельности к консультационной.

Ивано-Франковск (ул. Независимости, 10):

Филиал прекращает работу 6 апреля 2026 года.

Уже на следующий день, 7 апреля, на ее базе начнет работу представительство.

Если ранее филиал осуществлял полный спектр банковских операций для корпоративного, среднего бизнеса и муниципалитетов, то новое представительство будет фокусироваться на информационно-презентационной деятельности и консультационной поддержке клиентов.

Ужгород (пл. Жупанатская, 1):

Последний рабочий день филиала — 6 апреля 2026 года.

Это подразделение также обеспечивало обслуживание корпоративного сектора, среднего бизнеса, розничных клиентов и коммунального сектора.

Рыночные позиции банка

Укрэксимбанк остается одним из системно важных игроков банковского сектора Украины.

  • Активы: По состоянию на 1 декабря 2025 года банк занимал 3-е место среди 60 банков страны с показателем 287,25 млрд грн.
  • Доходность: За 11 месяцев 2025 года прибыль финучреждения составила 8,45 млрд грн.
  • Сеть: По состоянию на начало 2026 года банк располагал сетью из 23 подразделений.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
