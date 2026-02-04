Multi от Минфин
українська
4 февраля 2026, 18:35 Читати українською

Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума более чем за год

Инфляция в еврозоне в январе, по предварительным данным, составила 1,7% в годовом выражении, сообщил Евростат. Это наименьшее значение более чем за год (с сентября 2024-го), которое в целом соответствует оценкам аналитиков, отметил Bloomberg. Рост цен замедлился относительно декабря, когда было +2% год к году.

Инфляция в еврозоне в январе, по предварительным данным, составила 1,7% в годовом выражении, сообщил Евростат.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены

Больше всего в январе подорожали услуги (3,2%), хотя и меньшими темпами, чем в декабре (3,4%). На втором месте еда, алкоголь и табак (2,7%), которые, напротив, ускорились в сравнении с предыдущим месяцем (2,5%).

Стоимость энергии снизилась на 4,1% — это единственная из четырех основных категорий, где цены уменьшились.

Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на еду и энергию, неожиданно замедлилась до 2,2% — это самый низкий уровень с октября 2021 года, сообщил Bloomberg.

Сильнейшая годовая инфляция зарегистрирована в Хорватии (оценивается в 3,6%), наименьшая — во Франции (0,4%, самая маленькая за пять лет).

Что это значит

Годовая инфляция в еврозоне опустилась ниже целевого значения Европейского центрального банка, которое составляет 2%. Это произошло в ситуации, когда ЕЦБ раздумывает над следующим решением по процентным ставкам, отметил Bloomberg. Следующее заседание ЕЦБ — первое в 2026 году — пройдет в четверг, 5 февраля. Аналитики считают, что регулятор оставит ставки заимствований на уровне 2% в пятый раз подряд, утверждает Bloomberg.

Что говорят аналитики

«Инфляция в январе может вызвать разговоры в ЕЦБ по поводу дополнительного смягчения денежной политики. Замедление роста цен в сфере услуг, вероятно, будет рассматриваться как ключевое для устойчивого приведения ценового давления в соответствие с целью [по инфляции] в 2%, и некоторые члены совета управляющих могут беспокоиться, что процесс зайдет слишком далеко. Это в сочетании с сильным евро может часто всплывать в обсуждениях на встрече на этой неделе», — отметил старший экономист Bloomberg Economics по еврозоне Дэвид Пауэлл.

К повышению цен мог бы привести более быстрый рост экономики ЕС: в четвертом квартале 2025 года она прибавила 0,3% — немного больше ожидаемого, пишет Bloomberg. С другой стороны, притязания президента США Дональда Трампа представляют риски, добавило агентство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
