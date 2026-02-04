НБУ снизил курс доллара и повысил евро

Национальный банк Украины установил на 5 февраля 2026 года официальный курс гривны на уровне 43,16 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 3 копейки.

Курс доллара

На четверг НБУ установил официальный курс гривны на уровне 43,16 грн, что на 3 копейки меньше, чем в среду (43,19 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.

Курс гривны к евро составляет 51,03 грн за евро, что на 8 копеек больше, чем в среду (50,95). Исторический максимум европейской валюты был установлен 30 января на уровне 51,24 грн.

