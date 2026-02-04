Налогооблагаемый импорт вырос на 20%: таможня перечислила 56,2 млрд грн

Государственная таможенная служба Украины подвела итоги работы за первый месяц 2026 года. Результаты свидетельствуют о значительном оживлении внешней торговли: объемы облагаемого налогом импорта выросли на 20,4% по сравнению с январем прошлого года.

Финансовые показатели и ключевые товары

Всего за январь в государственный бюджет было перечислено 56,2 млрд грн. Это на 8,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом основными бюджетоформирующими товарами, обеспечившими наибольшие поступления в этом месяце, стали:

нефтепродукты — 16,1 млрд грн;

автомобили легковые — 4,2 млрд грн;

газ природный, газы нефтяные — 2 млрд грн;

электроэнергия — 1,3 млрд грн;

аппараты электрические телефонные — 1 млрд грн;

удобрения минеральные — 980,2 млн грн;

уголь каменный, антрацит — 642,3 млн грн;

машины автоматической обработки информации — 613,2 млн грн;

инсектициды, гербициды — 572,9 млн грн;

лекарственные средства — 542 млн грн.

Льготы и поддержка обороны

Несмотря на рост поступлений государство продолжает активно применять систему налоговых преференций. В январе объем предоставленных льгот составил 32,9 млрд. грн. (что составляет 58,4% от суммы всех сборов). По сравнению с прошлым годом, объем льгот вырос на 58,5%.

В разрезе преференций наибольшую долю составляют:

льготы, предоставленные при импорте товаров оборонного назначения — 48,8% (16 млрд грн);

льготы на подакцизные товары (табак) для производства в Украине табачных изделий — 31,1% (10,2 млрд грн);

увольнение по уплате ввозной пошлины в рамках выполнения соглашений «о свободной торговле» — 7% (2,3 млрд грн);

льготы на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры — 6,9% (2,3 млрд грн);

другие льготы в соответствии с законодательством — 6,3% (2,1 млрд грн).

Так, по сравнению с январем 2025 года объем предоставленных преференций вырос на 12,1 млрд грн или на 58,5% (тогда этот показатель составил 20,7 млрд грн).