Государственная таможенная служба Украины подвела итоги работы за первый месяц 2026 года. Результаты свидетельствуют о значительном оживлении внешней торговли: объемы облагаемого налогом импорта выросли на 20,4% по сравнению с январем прошлого года.
Налогооблагаемый импорт вырос на 20%: таможня перечислила 56,2 млрд грн
Финансовые показатели и ключевые товары
Всего за январь в государственный бюджет было перечислено 56,2 млрд грн. Это на 8,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2025 года.
При этом основными бюджетоформирующими товарами, обеспечившими наибольшие поступления в этом месяце, стали:
- нефтепродукты — 16,1 млрд грн;
- автомобили легковые — 4,2 млрд грн;
- газ природный, газы нефтяные — 2 млрд грн;
- электроэнергия — 1,3 млрд грн;
- аппараты электрические телефонные — 1 млрд грн;
- удобрения минеральные — 980,2 млн грн;
- уголь каменный, антрацит — 642,3 млн грн;
- машины автоматической обработки информации — 613,2 млн грн;
- инсектициды, гербициды — 572,9 млн грн;
- лекарственные средства — 542 млн грн.
Льготы и поддержка обороны
Несмотря на рост поступлений государство продолжает активно применять систему налоговых преференций. В январе объем предоставленных льгот составил 32,9 млрд. грн. (что составляет 58,4% от суммы всех сборов). По сравнению с прошлым годом, объем льгот вырос на 58,5%.
В разрезе преференций наибольшую долю составляют:
- льготы, предоставленные при импорте товаров оборонного назначения — 48,8% (16 млрд грн);
- льготы на подакцизные товары (табак) для производства в Украине табачных изделий — 31,1% (10,2 млрд грн);
- увольнение по уплате ввозной пошлины в рамках выполнения соглашений «о свободной торговле» — 7% (2,3 млрд грн);
- льготы на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры — 6,9% (2,3 млрд грн);
- другие льготы в соответствии с законодательством — 6,3% (2,1 млрд грн).
Так, по сравнению с январем 2025 года объем предоставленных преференций вырос на 12,1 млрд грн или на 58,5% (тогда этот показатель составил 20,7 млрд грн).
