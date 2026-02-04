Налогооблагаемый импорт вырос на 20%: таможня перечислила 56,2 млрд грн

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 февраля 2026, 17:09 Читати українською

Налогооблагаемый импорт вырос на 20%: таможня перечислила 56,2 млрд грн

Государственная таможенная служба Украины подвела итоги работы за первый месяц 2026 года. Результаты свидетельствуют о значительном оживлении внешней торговли: объемы облагаемого налогом импорта выросли на 20,4% по сравнению с январем прошлого года.

Налогооблагаемый импорт вырос на 20%: таможня перечислила 56,2 млрд грн
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые показатели и ключевые товары

Всего за январь в государственный бюджет было перечислено 56,2 млрд грн. Это на 8,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом основными бюджетоформирующими товарами, обеспечившими наибольшие поступления в этом месяце, стали:

  • нефтепродукты — 16,1 млрд грн;
  • автомобили легковые — 4,2 млрд грн;
  • газ природный, газы нефтяные — 2 млрд грн;
  • электроэнергия — 1,3 млрд грн;
  • аппараты электрические телефонные — 1 млрд грн;
  • удобрения минеральные — 980,2 млн грн;
  • уголь каменный, антрацит — 642,3 млн грн;
  • машины автоматической обработки информации — 613,2 млн грн;
  • инсектициды, гербициды — 572,9 млн грн;
  • лекарственные средства — 542 млн грн.

Льготы и поддержка обороны

Несмотря на рост поступлений государство продолжает активно применять систему налоговых преференций. В январе объем предоставленных льгот составил 32,9 млрд. грн. (что составляет 58,4% от суммы всех сборов). По сравнению с прошлым годом, объем льгот вырос на 58,5%.

В разрезе преференций наибольшую долю составляют:

  • льготы, предоставленные при импорте товаров оборонного назначения — 48,8% (16 млрд грн);
  • льготы на подакцизные товары (табак) для производства в Украине табачных изделий — 31,1% (10,2 млрд грн);
  • увольнение по уплате ввозной пошлины в рамках выполнения соглашений «о свободной торговле» — 7% (2,3 млрд грн);
  • льготы на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры — 6,9% (2,3 млрд грн);
  • другие льготы в соответствии с законодательством — 6,3% (2,1 млрд грн).

Так, по сравнению с январем 2025 года объем предоставленных преференций вырос на 12,1 млрд грн или на 58,5% (тогда этот показатель составил 20,7 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами