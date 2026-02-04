Китай опередил США по количеству стартапов в сфере гуманоидных роботов

Рынок человекоподобных роботов переживает беспрецедентный бум, превращаясь из нишевой научной фантастики в коммерчески привлекательный сектор. Согласно данным аналитической платформы Tracxn, опубликованным Statista, 2025 год стал переломным: в эту индустрию было инвестировано $2,65 млрд, что превышает суммарный объем вложений за предыдущие семь лет (2018−2024).

География инноваций: Китай вырывается вперед

По состоянию на январь 2026 года лидерство по количеству профильных стартапов захватил Китай. Распределение сил в мире выглядит так:

Китай: 23 компании.

США: 22 компании.

Индия: 12 компаний (уверенное третье место).

Великобритания: 6 компаний.

Германия: 5 компаний.

В список заметных игроков также вошли Франция, Австралия, Япония (по 3 стартапа), а также Австрия и Канада (по 2).

Производственные гонки

Количественное преимущество Китая подкрепляется реальными производственными мощностями.