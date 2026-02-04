Рынок человекоподобных роботов переживает беспрецедентный бум, превращаясь из нишевой научной фантастики в коммерчески привлекательный сектор. Согласно данным аналитической платформы Tracxn, опубликованным Statista, 2025 год стал переломным: в эту индустрию было инвестировано $2,65 млрд, что превышает суммарный объем вложений за предыдущие семь лет (2018−2024).
Китай опередил США по количеству стартапов в сфере гуманоидных роботов
География инноваций: Китай вырывается вперед
По состоянию на январь 2026 года лидерство по количеству профильных стартапов захватил Китай. Распределение сил в мире выглядит так:
- Китай: 23 компании.
- США: 22 компании.
- Индия: 12 компаний (уверенное третье место).
- Великобритания: 6 компаний.
- Германия: 5 компаний.
В список заметных игроков также вошли Франция, Австралия, Япония (по 3 стартапа), а также Австрия и Канада (по 2).
Производственные гонки
Количественное преимущество Китая подкрепляется реальными производственными мощностями.
- Китайский масштаб: Компании Unitree Robotics и Agibot уже вышли на серийное производство, выпустив в 2025 году более 5 000 единиц роботов каждая. Китай делает ставку на быстрое масштабирование и снижение себестоимости.
- Американское качество: В США ключевые игроки, такие как Boston Dynamics (известные своим Atlas) и Tesla (с проектом Optimus), планируют нарастить массовое производство в 2026 году, фокусируясь на промышленном и потребительском использовании.
- Европейские инновации: Среди лидеров ЕС выделяются британская Engineered Arts (известная гиперреалистичными роботами Ameca) и немецкая Neura Robotics.
