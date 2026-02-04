Henkel покупает производителя специальных покрытий Stahl за 2,1 миллиарда евро

Немецкий химический гигант Henkel (владелец бренда Persil) объявил о заключении соглашения по приобретению компании Stahl за 2,1 млрд евро ($2,5 млрд). Продавцом выступает инвестиционная фирма Wendel, владеющая мажоритарным пакетом акций, сообщает Reuters.

Эта покупка является стратегическим шагом Henkel, направленным на укрепление подразделения промышленных технологий и уменьшение зависимости от рынка потребительских товаров, где темпы роста ниже.

Главные детали сделки

Стратегическое расширение. Вместе с недавним приобретением ATP Adhesive Systems, эта сделка прибавит Henkel почти 1 миллиард евро к годовому объему продаж.

Профиль Stahl. Компания специализируется на высокотехнологичных покрытиях, насчитывает около 1700 сотрудников, а ее скорректированный объем продаж в 2025 году составил около 725 млн евро.

Выход BASF и Clariant. Миноритарные акционеры Stahl, химические концерны BASF и Clariant также согласились продать свои доли компании Henkel.

Успех для инвесторов и рост акций

Для французской фирмы Wendel это соглашение стало чрезвычайно прибыльным. Компания получит 1,2 млрд евро, что в 6,6 раза превышает ее общие инвестиции в Stahl с 2006 года.

Акции Wendel подскочили на 9% на торгах в Париже, продемонстрировав самый большой однодневный рост с 2022 года. Акции Henkel в Берлине выросли на 1%.