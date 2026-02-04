Испания увеличивает субсидии для европейских электромобилей

Программа субсидий в рамках нового плана Auto+ предоставляет приоритет полностью электрическим авто стоимостью до 35 тыс. евро, которые могут получить полную субсидию в размере 4500 евро, если они собраны в ЕС, в противном случае размер поддержки уменьшается до 3600 евро. Об этом пишет «Укравтопром».