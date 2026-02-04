Программа субсидий в рамках нового плана Auto+ предоставляет приоритет полностью электрическим авто стоимостью до 35 тыс. евро, которые могут получить полную субсидию в размере 4500 евро, если они собраны в ЕС, в противном случае размер поддержки уменьшается до 3600 евро. Об этом пишет «Укравтопром».
Испания увеличивает субсидии для европейских электромобилей
Какие авто могут рассчитывать на субсидии
Автомобили стоимостью от 35000 евро до 45000 евро, произведенные в Европе, также имеют право на субсидию, хотя и по более низким ставкам.
Субсидия структурирована по трем критериям:
- силовая установка (50% пособия для BEV, 25% для PHEV)
- цена (до 35 000 евро)
- европейское производство, с дополнительным бонусом, связанным с сборкой аккумуляторов в ЕС.
Коммерческие автомобили могут получить 5000 евро, квадроциклы — 1500 евро, а электрические мотоциклы — 1100 евро.
