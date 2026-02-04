Multi от Минфин
українська
4 февраля 2026, 14:01 Читати українською

Доллар США утратил свою привлекательность для инвесторов — миллиардер Гриффин

Во вторник миллиардер-инвестор и глава компании Citadel Кен Гриффин высказал мнение о том, что за последний год доллар США потерял часть своей привлекательности для инвесторов, пишет Reuters.

Во вторник миллиардер-инвестор и глава компании Citadel Кен Гриффин высказал мнение о том, что за последний год доллар США потерял часть своей привлекательности для инвесторов, пишет Reuters.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто не так с долларом?

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что не так с долларом?

Доллар США в последнее время испытывал колебания, включая падение до четырехлетнего минимума на прошлой неделе. Это произошло из-за опасений инвесторов, связанных с нестабильной фискальной политикой и ожиданием дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.

На конференции WSJ Invest Live, проходившей в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, основателя Citadel спросили о том, может ли доллар потерять свое доминирующее положение.

Гриффин ответил, что, несмотря на то что США остаются «одним из самых надежных убежищ в мире» и демонстрируют мощную геополитическую позицию, доллар все же испытывает трудности.

«Политические меры, связанные с тарифами, и некоторые высказывания администрации ослабили привлекательность доллара», — отметил он.

Читайте также: Трамп дает «зеленый свет» на продажу доллара: американская валюта входит в фазу затяжного падения

В интервью Гриффин подчеркнул важность усиления финансовой дисциплины, включая снижение государственных заимствований, которые поддерживались в период пандемии. Касаясь рынка труда США, он заявил, что ситуация остается стабильной, но часть рабочих мест, созданных после пандемии COVID-19, начинает сокращаться.

Когда его спросили о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда, Гриффин отметил, что, хотя технология играет определенную роль в сокращениях, предприятия пока не ощутили ожидаемого роста производительности, который мог бы привести к увольнениям.

Назначение Уорша

Гриффин положительно оценил назначение Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы и процедуру, предложенную Дональдом Трампом для выбора главы центрального банка США.

«Президентский выбор подтверждает, что Федеральная резервная система сохранит свою независимость в принятии политических решений», — заявил он.

Однако инвестор выразил недовольство некоторыми деловыми операциями, проведенными Трампом и его семьей во время его президентства.

«Хотелось бы верить, что те, кто служит общественным интересам, действительно учитывают эти интересы во всем, что они делают», — сказал Гриффин, отвечая на вопрос о зарубежных инвестициях в криптопроекты Трампа.

«По-моему, эта администрация совершила ошибки в выборе решений, которые были бы полезны для семей, находящихся в администрации».

Гриффин также выразил опасения по поводу более активного вмешательства правительства США в экономику, включая приобретение долей в компаниях. Он отметил, что в Америке существует «невероятное сообщество венчурных капиталистов», и вмешательство правительства может заставить генеральных директоров «адаптироваться к политике разных администраций».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

