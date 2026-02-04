Майкл Бьюрри предупреждает о каскадных последствиях обвала биткоина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 февраля 2026, 13:38 Читати українською

Майкл Бьюрри предупреждает о каскадных последствиях обвала биткоина

Майкл Бьюрри, прославившийся благодаря своему пари против рынка недвижимости США перед финансовым кризисом 2008 года, предупреждает, что падение биткоина может привести к самоподдерживающейся «смертельной спирали», которая нанесет долгосрочный ущерб компаниям, активно накапливающим этот токен в течение последнего года, пишет Bloomberg.

Майкл Бьюрри, прославившийся благодаря своему пари против рынка недвижимости США перед финансовым кризисом 2008 года, предупреждает, что падение биткоина может привести к самоподдерживающейся «смертельной спирали», которая нанесет долгосрочный ущерб компаниям, активно накапливающим этот токен в течение последнего года, пишет Bloomberg.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиО чем предупреждает БьюрриВ своей публикации на Substack в понедельник Бьюрри заявил, что биткоин, упавший на 40% с октябрьского пика, оказался спекулятивным активом, который не смог стать эффективным средством защиты от обесценивания, как драгоценные металлы.
Фото: Майкл Бьюрри

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О чем предупреждает Бьюрри

В своей публикации на Substack в понедельник Бьюрри заявил, что биткоин, упавший на 40% с октябрьского пика, оказался спекулятивным активом, который не смог стать эффективным средством защиты от обесценивания, как драгоценные металлы.

Дальнейшее снижение, по его мнению, может быстро создать нагрузку на балансы крупных держателей, спровоцировать продажи по всей криптоэкосистеме и вызвать повсеместное падение стоимости.

«Стали возможны ужасающие сценарии», — отметил Бьюрри. Если биткоин упадет еще на 10%, компания Strategy Inc., крупнейший корпоративный держатель криптовалют в мире, понесет миллиардные убытки, а «рынки капитала фактически закроются».

Читайте также: Крипторынок «посыпался»: криптобиржи нашли новый клондайк для своих клиентов

Дальнейшее падение, по его словам, приведет к банкротству майнеров биткоина.

Его комментарии стали актуальными на фоне падения биткоина ниже 73 000 долларов во вторник, что стало самым низким уровнем с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом чуть более года назад.

Аналитики предлагают различные объяснения спада: от снижения притока капитала до ухудшения ликвидности и потери макроэкономической привлекательности. Некоторые трейдеры, ранее работавшие с криптовалютами, переходят к ставкам на события, так как рынки прогнозов становятся все более популярными.

В отличие от золота и серебра, которые достигли рекордных показателей на фоне глобальной напряженности и опасений по поводу обесценивания доллара, биткоин не отреагировал на типичные факторы, такие как ослабление доллара или геополитические риски.

«Нет оснований для замедления или остановки падения биткоина», — пишет Бьюрри.

Он отмечает, что внедрение биткоина в корпоративные казначейства и создание новых биржевых фондов, связанных с криптовалютами, недостаточно для поддержания его цены или предотвращения разрушительных последствий в случае резкого падения. По его словам, почти 200 публичных компаний владеют биткоинами, что способствует расширению спроса, но «казначейские активы не постоянны».

Казначейские активы должны оцениваться по рыночной стоимости и отражаться в финансовой отчетности. Если цена биткоина продолжит падать, риск-менеджеры начнут рекомендовать компаниям продавать его, предупреждает Бьюрри.

Бьюрри также отмечает, что появление спотовых ETF усилило спекулятивный характер биткоина и увеличило его корреляцию с фондовыми рынками. По его словам, корреляция биткоина с индексом S&P 500 в последнее время приближается к 0,50. Теоретически, при увеличении числа убыточных позиций начнутся агрессивные ликвидации.

С конца ноября биткоин-ETF продемонстрировали одни из крупнейших однодневных оттоков средств, три из которых произошли в последние 10 дней января.

Хотя Бьюрри предупреждает о возможных последствиях, влияние криптовалют остается ограниченным. Рыночная капитализация биткоина составляет менее 1,5 триллиона долларов, а ограниченное участие домохозяйств и корпораций указывает на то, что любой эффект роста благосостояния, вероятно, останется ограниченным.

Некоторые показатели указывают на то, что пузырь на рынке цифровых активов уже лопнул. Возможности розничных инвесторов сократились, а прошлые обвалы, такие как Terra и FTX, не затронули традиционные рынки. Теперь оптимисты указывают на ясность регулирования и низкую оценку как на факторы, способствующие восстановлению.

Однако, поскольку биткоин продолжает падать ниже ключевых уровней, Бьюрри считает, что это оказывает негативное влияние на более широкие рынки. Он называет падение криптовалюты одной из причин недавнего обвала цен на золото и серебро, так как корпоративные казначеи и спекулянты были вынуждены снизить риски, продав прибыльные позиции по токенизированным фьючерсам на золото и серебро.

Эти токенизированные фьючерсы не обеспечены реальными физическими металлами и могут подавлять торговлю физическими металлами, вызывая «спираль гибели» из-за сопутствующих рисков, говорит он.

«В конце месяца падение криптовалют привело к ликвидации драгоценных металлов на сумму до 1 миллиарда долларов», — пишет Бьюрри. Если биткоин упадет до 50 000 долларов, майнеры обанкротятся, а «фьючерсы на токенизированные металлы рухнут без покупателей», — предупреждает он.

Падение биткоина

Рынок криптовалют завершил январь 2026 года значительным падением. Спотовые биткоин-ETF (биржевые фонды) в США зафиксировали массовый отток средств, который достиг $1,6 млрд за месяц. Это третий худший показатель в истории этих финансовых инструментов. На фоне распродаж цена биткоина впервые с апреля 2025 года опустилась ниже психологической отметки в $80 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает MarinaSo и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами