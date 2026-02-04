Майкл Бьюрри предупреждает о каскадных последствиях обвала биткоина

Майкл Бьюрри, прославившийся благодаря своему пари против рынка недвижимости США перед финансовым кризисом 2008 года, предупреждает, что падение биткоина может привести к самоподдерживающейся «смертельной спирали», которая нанесет долгосрочный ущерб компаниям, активно накапливающим этот токен в течение последнего года, пишет Bloomberg.

О чем предупреждает Бьюрри

В своей публикации на Substack в понедельник Бьюрри заявил, что биткоин, упавший на 40% с октябрьского пика, оказался спекулятивным активом, который не смог стать эффективным средством защиты от обесценивания, как драгоценные металлы.

Дальнейшее снижение, по его мнению, может быстро создать нагрузку на балансы крупных держателей, спровоцировать продажи по всей криптоэкосистеме и вызвать повсеместное падение стоимости.

«Стали возможны ужасающие сценарии», — отметил Бьюрри. Если биткоин упадет еще на 10%, компания Strategy Inc., крупнейший корпоративный держатель криптовалют в мире, понесет миллиардные убытки, а «рынки капитала фактически закроются».

Дальнейшее падение, по его словам, приведет к банкротству майнеров биткоина.

Его комментарии стали актуальными на фоне падения биткоина ниже 73 000 долларов во вторник, что стало самым низким уровнем с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом чуть более года назад.

Аналитики предлагают различные объяснения спада: от снижения притока капитала до ухудшения ликвидности и потери макроэкономической привлекательности. Некоторые трейдеры, ранее работавшие с криптовалютами, переходят к ставкам на события, так как рынки прогнозов становятся все более популярными.

В отличие от золота и серебра, которые достигли рекордных показателей на фоне глобальной напряженности и опасений по поводу обесценивания доллара, биткоин не отреагировал на типичные факторы, такие как ослабление доллара или геополитические риски.

«Нет оснований для замедления или остановки падения биткоина», — пишет Бьюрри.

Он отмечает, что внедрение биткоина в корпоративные казначейства и создание новых биржевых фондов, связанных с криптовалютами, недостаточно для поддержания его цены или предотвращения разрушительных последствий в случае резкого падения. По его словам, почти 200 публичных компаний владеют биткоинами, что способствует расширению спроса, но «казначейские активы не постоянны».

Казначейские активы должны оцениваться по рыночной стоимости и отражаться в финансовой отчетности. Если цена биткоина продолжит падать, риск-менеджеры начнут рекомендовать компаниям продавать его, предупреждает Бьюрри.

Бьюрри также отмечает, что появление спотовых ETF усилило спекулятивный характер биткоина и увеличило его корреляцию с фондовыми рынками. По его словам, корреляция биткоина с индексом S&P 500 в последнее время приближается к 0,50. Теоретически, при увеличении числа убыточных позиций начнутся агрессивные ликвидации.

С конца ноября биткоин-ETF продемонстрировали одни из крупнейших однодневных оттоков средств, три из которых произошли в последние 10 дней января.

Хотя Бьюрри предупреждает о возможных последствиях, влияние криптовалют остается ограниченным. Рыночная капитализация биткоина составляет менее 1,5 триллиона долларов, а ограниченное участие домохозяйств и корпораций указывает на то, что любой эффект роста благосостояния, вероятно, останется ограниченным.

Некоторые показатели указывают на то, что пузырь на рынке цифровых активов уже лопнул. Возможности розничных инвесторов сократились, а прошлые обвалы, такие как Terra и FTX, не затронули традиционные рынки. Теперь оптимисты указывают на ясность регулирования и низкую оценку как на факторы, способствующие восстановлению.

Однако, поскольку биткоин продолжает падать ниже ключевых уровней, Бьюрри считает, что это оказывает негативное влияние на более широкие рынки. Он называет падение криптовалюты одной из причин недавнего обвала цен на золото и серебро, так как корпоративные казначеи и спекулянты были вынуждены снизить риски, продав прибыльные позиции по токенизированным фьючерсам на золото и серебро.

Эти токенизированные фьючерсы не обеспечены реальными физическими металлами и могут подавлять торговлю физическими металлами, вызывая «спираль гибели» из-за сопутствующих рисков, говорит он.

«В конце месяца падение криптовалют привело к ликвидации драгоценных металлов на сумму до 1 миллиарда долларов», — пишет Бьюрри. Если биткоин упадет до 50 000 долларов, майнеры обанкротятся, а «фьючерсы на токенизированные металлы рухнут без покупателей», — предупреждает он.

Падение биткоина

Рынок криптовалют завершил январь 2026 года значительным падением. Спотовые биткоин-ETF (биржевые фонды) в США зафиксировали массовый отток средств, который достиг $1,6 млрд за месяц. Это третий худший показатель в истории этих финансовых инструментов. На фоне распродаж цена биткоина впервые с апреля 2025 года опустилась ниже психологической отметки в $80 000.