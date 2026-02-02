Крипторынок «посыпался»: криптобиржи нашли новый клондайк для своих клиентов

Обещание биткоина стать «цифровым золотом» рушится на глазах, поскольку трейдеры массово отказываются от главной криптовалюты в пользу металлов, которые стремительно растут в цене. Эта тенденция подрывает нарратив, который когда-то определял макроэкономическую привлекательность цифровых активов. Изменения заметны не только в динамике цен, но и в движении капитала: за последнюю неделю фонды драгоценных металлов привлекли 1,4 миллиарда долларов свежих средств, тогда как из биткойн-фондов вывели около 300 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Бегство капитала в реальные активы

Изменения происходят не только в классах активов, но и в том, куда именно перемещается капитал — от традиционных фондов к торговым площадкам на базе блокчейна. Пока биткойн проседал почти до 86 000 долларов, спотовое золото преодолело отметку в 5 500 долларов, а серебро пробило уровень 118 долларов за унцию. Драйверами этого роста стали четырехлетний минимум доллара США и геополитическая напряженность.

Для группы инвесторов, когда-то убежденных, что компьютерный код превосходит блестящий металл, недавнее ослабление американской валюты стало окончательным «холодным душем»: биткойн не сработал как макрохедж именно в тот момент, когда торговля на обесценивании фиатных валют снова вошла в моду.

Криптобиржи как новые сырьевые хабы

Криптоплощадки, такие как Hyperliquid, по-прежнему фиксируют большую часть объемов в нативных токенах и мемкойнах, но они также превратились в неожиданные барометры макроэкономических изменений. В течение одной 24-часовой сессии на этой неделе объем торгов фьючерсами на серебро превысил 1 миллиард долларов — это в четыре раза больше, чем объем второго по популярности контракта, привязанного к фондовому индексу.

На конкурирующей бирже Ostium сырьевые товары — преимущественно бессрочные фьючерсы (или «перпы») на золото и серебро — теперь составляют около 80% открытого интереса.

«Перпы» — это крипто-нативные деривативы, имитирующие фьючерсы, но не имеющие даты экспирации. Они позволяют трейдерам удерживать позиции с кредитным плечом круглосуточно, что идеально подходит для реализации макростратегий без задержек, свойственных традиционным клиринговым палатам. Эта скорость превратила их в четкий индикатор спекулятивного аппетита в этом сегменте розничных финансов.

Изменение поведения «китов»

«Наши трейдеры — это в основном крипто-нативные «киты», которые набили руку на криптовалютах, но в течение последних шести-девяти месяцев все активнее переходят в другие классы активов, в частности в сырьевые товары», — отмечает Каледора Фонтана Кирнан-Линн, соучредительница Ostium. По ее словам, доля открытого интереса, связанного исключительно с криптовалютой, на бирже упала до около 5% за последние несколько месяцев.

Идея «торговли на обесценивании» заключается в том, что биткойн должен расти, когда доллар слабеет, действуя как защита от инфляции. Эта теория приобрела популярность во время пандемии, когда страх перед неконтролируемой печатью денег поднял и крипту, и золото. Но на этот раз, когда доллар упал, золото пошло вверх, а биткойн — нет. 30-дневная корреляция между ними упала до -0,18, что свидетельствует о том, что теперь они движутся в противоположных направлениях.

Разочарование и поиск «беты»

Между тем криптокошельки, которые ранее использовались исключительно для токенов, теперь предлагают прямой доступ к бессрочным контрактам на драгоценные металлы. Это усиливает ощущение, что металлы завоевывают расположение базовой аудитории цифровых инвесторов.

Настроения на рынке разделились между оппортунистической погоней за трендом и более глубоким, более эмоциональным разочарованием. Хотя многие трейдеры просто поддаются FOMO (страху упущенной выгоды) и уходят в металлы, значительная часть инвесторов разгневана неспособностью биткоина функционировать ни как инструмент для получения быстрой прибыли, ни как хедж во время значительного ослабления доллара.

«Фокус на сырьевых товарах в последние недели имеет большой смысл, — комментирует Лоренс Фрауссен, аналитик блокчейн-платформы Kaiko. — Крипторынок работает 24/7, и наконец-то появились ликвидные площадки для торговли этими товарами».

Новая реальность трейдинга

Hyperliquid стал самым ярким представителем новой когорты платформ, предлагающих перпетуали на все: от токенов до товаров, акций и долей pre-IPO. Поскольку некриптовалютные деривативы набирают популярность, даже централизованные биржи, такие как Coinbase и Binance, начали вводить фьючерсы, привязанные к традиционным активам.

«Мы замечаем, что объемы торгов серебром значительно выше, чем золотом. Это подчеркивает врожденную склонность криптотрейдеров искать следующую лучшую бету (высокую волатильность и доходность)», — добавляет Фрауссен. — «Мы также наблюдаем движение в сторону меди в ожидании следующей ротации активов».

Всплеск интереса к традиционным активам на блокчейне происходит на фоне того, что рынок цифровых активов все еще не восстановился после обвала в начале октября, который стер около 19 миллиардов долларов за один день. Это объясняет, почему биткойн отстал от акций и металлов в текущий период склонности к риску.