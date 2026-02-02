Крипторынок «посыпался»: криптобиржи нашли новый клондайк для своих клиентов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 февраля 2026, 14:11 Читати українською

Крипторынок «посыпался»: криптобиржи нашли новый клондайк для своих клиентов

Обещание биткоина стать «цифровым золотом» рушится на глазах, поскольку трейдеры массово отказываются от главной криптовалюты в пользу металлов, которые стремительно растут в цене. Эта тенденция подрывает нарратив, который когда-то определял макроэкономическую привлекательность цифровых активов. Изменения заметны не только в динамике цен, но и в движении капитала: за последнюю неделю фонды драгоценных металлов привлекли 1,4 миллиарда долларов свежих средств, тогда как из биткойн-фондов вывели около 300 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Миф о биткойне

Бегство капитала в реальные активы

Изменения происходят не только в классах активов, но и в том, куда именно перемещается капитал — от традиционных фондов к торговым площадкам на базе блокчейна. Пока биткойн проседал почти до 86 000 долларов, спотовое золото преодолело отметку в 5 500 долларов, а серебро пробило уровень 118 долларов за унцию. Драйверами этого роста стали четырехлетний минимум доллара США и геополитическая напряженность.

Для группы инвесторов, когда-то убежденных, что компьютерный код превосходит блестящий металл, недавнее ослабление американской валюты стало окончательным «холодным душем»: биткойн не сработал как макрохедж именно в тот момент, когда торговля на обесценивании фиатных валют снова вошла в моду.

Криптобиржи как новые сырьевые хабы

Криптоплощадки, такие как Hyperliquid, по-прежнему фиксируют большую часть объемов в нативных токенах и мемкойнах, но они также превратились в неожиданные барометры макроэкономических изменений. В течение одной 24-часовой сессии на этой неделе объем торгов фьючерсами на серебро превысил 1 миллиард долларов — это в четыре раза больше, чем объем второго по популярности контракта, привязанного к фондовому индексу.

На конкурирующей бирже Ostium сырьевые товары — преимущественно бессрочные фьючерсы (или «перпы») на золото и серебро — теперь составляют около 80% открытого интереса.

«Перпы» — это крипто-нативные деривативы, имитирующие фьючерсы, но не имеющие даты экспирации. Они позволяют трейдерам удерживать позиции с кредитным плечом круглосуточно, что идеально подходит для реализации макростратегий без задержек, свойственных традиционным клиринговым палатам. Эта скорость превратила их в четкий индикатор спекулятивного аппетита в этом сегменте розничных финансов.

Изменение поведения «китов»

«Наши трейдеры — это в основном крипто-нативные «киты», которые набили руку на криптовалютах, но в течение последних шести-девяти месяцев все активнее переходят в другие классы активов, в частности в сырьевые товары», — отмечает Каледора Фонтана Кирнан-Линн, соучредительница Ostium. По ее словам, доля открытого интереса, связанного исключительно с криптовалютой, на бирже упала до около 5% за последние несколько месяцев.

Идея «торговли на обесценивании» заключается в том, что биткойн должен расти, когда доллар слабеет, действуя как защита от инфляции. Эта теория приобрела популярность во время пандемии, когда страх перед неконтролируемой печатью денег поднял и крипту, и золото. Но на этот раз, когда доллар упал, золото пошло вверх, а биткойн — нет. 30-дневная корреляция между ними упала до -0,18, что свидетельствует о том, что теперь они движутся в противоположных направлениях.

Разочарование и поиск «беты»

Между тем криптокошельки, которые ранее использовались исключительно для токенов, теперь предлагают прямой доступ к бессрочным контрактам на драгоценные металлы. Это усиливает ощущение, что металлы завоевывают расположение базовой аудитории цифровых инвесторов.

Настроения на рынке разделились между оппортунистической погоней за трендом и более глубоким, более эмоциональным разочарованием. Хотя многие трейдеры просто поддаются FOMO (страху упущенной выгоды) и уходят в металлы, значительная часть инвесторов разгневана неспособностью биткоина функционировать ни как инструмент для получения быстрой прибыли, ни как хедж во время значительного ослабления доллара.

«Фокус на сырьевых товарах в последние недели имеет большой смысл, — комментирует Лоренс Фрауссен, аналитик блокчейн-платформы Kaiko. — Крипторынок работает 24/7, и наконец-то появились ликвидные площадки для торговли этими товарами».

Новая реальность трейдинга

Hyperliquid стал самым ярким представителем новой когорты платформ, предлагающих перпетуали на все: от токенов до товаров, акций и долей pre-IPO. Поскольку некриптовалютные деривативы набирают популярность, даже централизованные биржи, такие как Coinbase и Binance, начали вводить фьючерсы, привязанные к традиционным активам.

«Мы замечаем, что объемы торгов серебром значительно выше, чем золотом. Это подчеркивает врожденную склонность криптотрейдеров искать следующую лучшую бету (высокую волатильность и доходность)», — добавляет Фрауссен. — «Мы также наблюдаем движение в сторону меди в ожидании следующей ротации активов».

Всплеск интереса к традиционным активам на блокчейне происходит на фоне того, что рынок цифровых активов все еще не восстановился после обвала в начале октября, который стер около 19 миллиардов долларов за один день. Это объясняет, почему биткойн отстал от акций и металлов в текущий период склонности к риску.

Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
Abramon
Abramon
2 февраля 2026, 14:50
#
«Для когорти інвесторів, колись переконаних, що комп’ютерний код перевершує блискучий метал, нещодавнє ослаблення американської валюти стало остаточним „холодним душем“: біткоїн не спрацював як макрохедж саме в той момент, коли торгівля на знеціненні фіатних валют знову увійшла в моду.» — а биток купують за папірці з мертвими американськими президентами і накачується крипторинок ними ж. Це й спасає поки атракціон торгівлі повітрям. Туди такі мільярди влиті, що ще не скоро впаде.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами