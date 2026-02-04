Ущерб криптотрасли вырос в 2,1 раза: в 2025 году хакеры похитили более $4 млрд

Криптопреступность в 2025 году вышла на новый уровень скорости и масштаба. Совокупный убыток отрасли составил $4,04 млрд, что в 2,1 раза превышает показатели 2024 года. При этом количество самих атак выросло всего на 4%, что свидетельствует об избирательности и большей эффективности злоумышленников. Об этом говорится в отчете Global Ledger.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рекордный тайминг атак

Аналитики зафиксировали критическое сокращение времени между взломом и началом вывода средств:

Рекордная скорость. Во втором полугодии хакеры начали перемещать активы уже через 2 секунды после эксплойта.

Опережение реакции. В 76% случаев (а в конце года — в 85%) движение средств начиналось еще до того, как об инциденте появлялось первое публичное сообщение.

Преимущество хакеров. В среднем злоумышленники предваряли официальные отчеты безопасности на 11 часов.

Главные жертвы и методы

Централизованные биржи (CEX) стали главной мишенью, потеряв $1,85 млрд. Самым громким кейсом стал взлом Bybit, на который пришлось более 36% всех годовых потерь ($1,46 млрд).

Лидером по убыткам остается Ethereum ($2,44 млрд), за ним следуют биткоин ($456 млн) и Solana ($446 млн). Механика краж: 64% случаев — это уязвимости смартконтрактов, 13,3% - кража частных ключей.

Возрождение Tornado Cash и «след КНДР»

После отмены санкций в январе 2025 миксер Tornado Cash снова стал главным инструментом для заметания следов. Его использовали в 41,5% всех взломов. Объем средств, прошедших через сервис, вырос во втором полугодии до 74,3% от общего количества украденных активов.

Группировки, связанные с КНДР, похитили около $1,89 млрд (около 47% всех мировых потерь), причем большинство атак было направлено именно на CEX.

Возврат средств

Статистика возврата активов остается неутешительной:

Возвращено: Только 6,5% ($263,2 млн).

Заморожено: $384,8 млн.

Почти половина украденного ($1,97 млрд) до сих пор лежит неподвижно на кошельках хакеров.

«Тайминг — самое слабое место индустрии. Хакеры двигают деньги быстрее, чем вы успеваете прочесть это предложение», — подчеркнул Лекс Фисун, CEO Global Ledger.