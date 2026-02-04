В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный комбинированный воздушный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, применив в общей сложности 562 средства воздушного нападения. Общая стоимость применяемого вооружения составила $324,8 млн. Об этом говорится в сообщении ГУР.

Калуга могла бы прожить год

Общая стоимость применяемого вооружения составила $324,8 миллиона — это более чем на $190 миллиона больше, чем при массированном обстреле 20 января.

За эти средства круглогодично мог бы жить еврейский автономный округ россии с населением около 144 тысяч человек или город калуга с населением более 320 тысяч. Также сумма сопоставима с полугодовым бюджетом костромской области.

Вместо улучшения условий жизни и развития инфраструктуры собственных регионов, кремль потратил эти средства на удары по гражданской инфраструктуре Украины.

В то же время большая часть израсходованных ресурсов — 79,2 % — оказалась бесполезной: украинская противовоздушная оборона уничтожила 450 воздушных целей.