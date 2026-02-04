Приват24 выходит за пределы банкинга: клиентам доступно подключение мобильной связи

Пользователи Приват24 теперь могут подключиться к услугам связи всех ведущих украинских мобильных операторов Kyivstar, Vodafone и lifecell за несколько минут, оформив eSIM прямо в приложении. Об этом говорится в сообщении банка.

Что это даст клиентам

Услуга Приватбанка по продаже цифровых SIM-карт мобильных операторов позволит оставаться на связи в любой ситуации, например, повреждения или недоступности приобретения физической SIM-карты.

Чтобы приобрести цифровую SIM-карту, убедитесь, что ваш телефон поддерживает технологию eSIM и делает несколько шагов.

Перейти в сервис eSIM;

Выбрать оператор и доступный тариф;

Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту, чтобы активировать eSIM на смартфоне.

Что такое eSIM

eSIM (embedded SIM) — это виртуальная SIM-карта, которая выполняет те же функции, что и физическая, но встроенная непосредственно в устройство и активируется программно — без необходимости вставлять карту в слот.

Она не требует отдельного физического слота в смартфоне, что позволяет использовать до 5 eSIM одновременно, совмещать физическую SIM с цифровой, а также обеспечивает дополнительный уровень безопасности: в случае потери телефона SIM-карту нельзя извлечь или заменить.