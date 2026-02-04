Биткоин упал до минимума ноября 2024 года, Tether поддерживает USDT и XAUT в кошельке MiniPay от Opera: что нового

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Биткоин упал до $73 000 — минимума ноября 2024 года

Вчера вечером, 3 февраля, биткоин в моменте опустился до $73 073 — уровня начала ноября 2024 года, когда актив торговался по $68 898. К моменту написания новости цена первой криптовалюты составляет $76 165. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки актив потерял 3,29%, за неделю — 14,43%. Большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также оказались в красной зоне.

По данным CoinGlass, в сутки объем ликвидаций на рынке фьючерсов составил $705 млн. Под принудительное закрытие позиций попали более 160 тысяч трейдеров.

Биткоин продолжает терять позиции после рекордных $126 080 в октябре прошлого года. После неудачной попытки закрепиться на уровне $80 000, монета потянула за собой вниз и остальной рынок.

Статистика убытков: Количество монет «в плюсе» упало с 78% до 56%.

Прогноз Glassnode: Почти половина предложения BTC (44%) сейчас убыточна. Эксперты ожидают, что рынок проверит инвесторов на «прочность нервов» в краткосрочной перспективе.

Экспансия Tether в Opera: USDT и XAUT появились в кошельке MiniPay

Компания Tether интегрировала свои ведущие активы — стейблкоин USDT и токенизированное золото XAUT — в некастодиальный кошелек MiniPay, встроенный в браузер Opera Mini. Это событие вызвало мгновенный ажиотаж на фондовом рынке: акции Opera на открытии торгов 2 февраля подскочили почти на 20% до $14,8.

MiniPay — это легкий (всего 2 МБ) криптокошелек на базе блокчейна Celo, интегрированный непосредственно в мобильный браузер. Его главная цель — сделать Web3 доступным даже там, где интернет медленный или дорогой.

Простота: вместо сложных адресов бумажников можно использовать номер телефона.

Доступность: быстрая авторизация через Google-аккаунт.

Масштаб: сервис уже насчитывает более 12,6 млн кошельков, а только за последний квартал 2025 количество пользователей в сети Celo выросло на 50%.

Благодаря обновлению, пользователи теперь могут хранить и переводить долларовые активы (USDT) и активы, снабженные золотом (XAUT), с минимальными комиссиями сети Celo.

Рынок ценных бумаг отреагировал на партнерство стремительным ростом. Котировки акций Opera (OPRA) продемонстрировали скачок с $12,4 до $14,8, что подтверждает высокий интерес инвесторов к интеграции финансовых сервисов в массовые мобильные приложения.

Криптоинвестиции через банк: немецкое подразделение ING открыло доступ в корзину криптовалютных ETP

Банковская группа ING шагнула навстречу массовому пользователю в Германии. Теперь частные клиенты банка могут инвестировать в Bitcoin, Ethereum, Solana и другие цифровые активы через свои традиционные инвестиционные счета.

Вместо прямой покупки монет на биржах, ING предлагает биржевые ноты (ETN) и облигации. Это позволяет клиентам избегать технических сложностей Web3:

Безопасность: не нужно создавать криптокошельки или хранить частные ключи.

Интеграция: активы отображаются на обычном депозитарном счете через платформу ING Direct Depot.

Надежность эмитентов: продукты имеют физическое обеспечение и выпущены лидерами рынка — 21Shares, Bitwise и VanEck.

CEO VanEck Europe Мартин Роземюллер подчеркнул, что партнерство с ING отвечает запросу клиентов на прозрачность и использование уже существующей банковской инфраструктуры.

Отдельным бонусом для немецких клиентов является налогообложение: режим для ETN аналогичен прямому владению криптовалютой. Это означает, что при удержании актива более года инвесторы могут рассчитывать на значительные налоговые льготы на прирост капитала.

Несмотря на упрощение доступа, ING официально предупредил клиентов о высоких рисках. Банк отмечает следующие факторы:

Экстремальная волатильность цен на цифровые активы.

Риск неплатежеспособности эмитента, что может привести к полной потере средств.

Возможны проблемы с ликвидностью и манипуляции на крипторынке.

MetaMask интегрировал поддержку токенизированных акций и ETF

Один из самых популярных Web3-кошельков в мире — MetaMask — сделал шаг к объединению крипторынка и традиционных финансов. Благодаря партнерству с RWA-платформой Ondo Finance, пользователи получили прямой доступ к токенизированным ценным бумагам США.

Теперь пользователи мобильного приложения MetaMask (в поддерживаемых юрисдикциях за пределами США) могут инвестировать более 200 активов без открытия классического брокерского счета. Среди доступных инструментов:

Техгиганты: Tesla, NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon.

Драгметаллы: ETF на серебро (SLV) и золото (IAU).

Индексы: Популярный технологический фонд QQQ.

Интеграция позволяет оставаться полностью в криптосреде, используя функционал кошелька: