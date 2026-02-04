Состояние Илона Маска впервые в истории превысило $850 млрд, после заключения соглашения о слиянии между SpaceX и xAI, пишет Forbes.
Состояние Илона Маска достигло рекордных $850 млрд
Макс стал богаче
По подсчетам объединения ракетно-космической компании с бизнесом Маска в сфере искусственного интеллекта и социальных платформ увеличило его капитал на $84 млрд — до рекордных $852 млрд. Общую стоимость новой структуры оценили примерно в $1,25 трлн.
До завершения соглашения Маск владел около 42% SpaceX, что оценивалось в $336 млрд исходя из предыдущей рыночной стоимости компании в $800 млрд. Кроме того, ему принадлежало примерно 49% xAI, которая во время недавнего раунда инвестирования получила оценку в $250 млрд.
После слияния SpaceX оценили в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд. В результате Маск, по данным Forbes, контролирует около 43% объединенной компании, доля которой стоит около $542 млрд.
SpaceX является наиболее ценным активом в портфеле предпринимателя с существенным отрывом от других.
Кроме этого, Маск владеет около 12% акций Tesla общей стоимостью $178 млрд, а также опционы еще на $124 млрд.
В то же время, эти расчеты не учитывают масштабный компенсационный пакет, утвержденный акционерами Tesla, который в случае выполнения амбициозных финансовых показателей может принести ему до $1 трлн в виде дополнительных акций в течение следующего десятилетия.
