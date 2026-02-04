Состояние Илона Маска достигло рекордных $850 млрд

Состояние Илона Маска впервые в истории превысило $850 млрд, после заключения соглашения о слиянии между SpaceX и xAI, пишет Forbes.

Макс стал богаче

По подсчетам объединения ракетно-космической компании с бизнесом Маска в сфере искусственного интеллекта и социальных платформ увеличило его капитал на $84 млрд — до рекордных $852 млрд. Общую стоимость новой структуры оценили примерно в $1,25 трлн.

До завершения соглашения Маск владел около 42% SpaceX, что оценивалось в $336 млрд исходя из предыдущей рыночной стоимости компании в $800 млрд. Кроме того, ему принадлежало примерно 49% xAI, которая во время недавнего раунда инвестирования получила оценку в $250 млрд.

