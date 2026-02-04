Украинский бренд одежды Vovk сворачивает бизнес в Польше

Украинский бренд одежды Vovk объявил о прекращении своей деятельности в Польше. Компания уходит с рынка после примерно трехлетней деятельности. Об этом пишет inpoland.

Что пошло не так с бизнесом

Vovk начал свою деятельность в Польше в 2023 году, открыв свой первый магазин в варшавском торговом центре Blue City. Первоначальные инвестиции составили примерно 300 000 евро

Руководство украинской компании отмечает, что это было первое неудачное решение. Они объясняют, что выбор этого местоположения оказался одной из главных причин провала, поскольку центр не смог привлечь достаточно клиентов.

Еще одной проблемой оказалась выбранная компанией стратегия для польского рынка. Компания была сильно сосредоточена на украинских клиентах, проживающих в Польше, что ограничивало возможности охватить польских потребителей.

Последней серьезной ошибкой, которую называет руководство Vovk в Польше, была задержка старта онлайн-продаж. Интернет-магазин запустился только через год после открытия стационарного магазина, что помешало бренду получить узнаваемость на новом рынке.

Руководство Vovk также указывает на существенные отличия в стоимости ведения бизнеса в Польше и Украине.

Среди самых больших проблем они называют высокую арендную плату в торговых центрах и стоимость найма работников. Кроме того, компании приходилось сталкиваться с частыми возвратами товаров польскими клиентами, что создавало дополнительную логистическую и финансовую нагрузку.