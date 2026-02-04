Сезонное затишье: импорт новых авто упал на 57,8%

Январь 2026 г. для рынка новых автомобилей прошел под знаком «большого пересчета». После декабрьского ажиотажа, когда покупатели пытались опередить возврат НДС на электромобили, рынок закономерно охладел в месячном измерении, но продемонстрировал здоровый оптимизм по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Сезонное затишье

Как отмечают аналитики, рынок новых авто в январе — это всегда история о сезонном затишье, усиленном в этом году изменением налоговых правил.

Общий объем: Зарегистрировано 4 789 новых легковушек.

Происхождение: Львиная доля — это импорт. Собственно украинское производство (крупноузловая сборка) обеспечило всего 119 единиц.

Динамика MM (месяц до месяца): импорт новых авто упал на 57,8% по сравнению с рекордным декабрем. Это классический эффект «пустых слогов» и удовлетворенного заранее спроса.

Динамика YY (год до года): Несмотря на январскую спячку, мы видим рост на 11,6% по отношению к январю 2025-го. Это свидетельствует о том, что общий тренд по обновлению автопарка остается положительным.

Смена лидера

В рейтинге марок зафиксировано интересное изменение сил. Toyota в январе напомнила, «кто дома хозяин». Отрыв от BYD настолько значителен, что сейчас бы и не пришло в голову, что в прошлом году китайская марка могла стать номер один. Увидим, как будет дальше, ведь Китай ввел ограничения на вывоз автомобилей, предназначенных для местного рынка.

Renault и Skoda замыкают первую четверку, ориентируясь на корпоративные парки и поклонников европейского прагматизма. BMW на восьмой строчке показывает, что премиум-сегмент в январе чувствовал себя довольно уверенно.

Топ-10 производителей новых легковушек

В модельном зачете мы увидели настоящий «фотофиниш». Toyota RAV4 (313 шт.) и Renault Duster (312 шт.) разошлись только в один корпус. Это два главных полюса украинского рынка: престижный кроссовер против «честного» внедорожника.

Toyota Land Cruiser Prado замкнула тройку, еще раз подтверждающую любовь украинцев к большим и надежным форматам. В топ-10 ворвались сразу три модели нового поколения: BYD Leopard 3 (брутальный электрический кроссовер), BYD Sea Lion 06 и Volkswagen ID. Unyx. Последний — это тот самый «золотой» Volkswagen китайской сборки с дизайном в стиле Cupra, ставший новым фаворитом среди ценителей технологий.

Топ-10 моделей новых легковушек

Люкс-сегмент: Даже в холодном январе нашлось место для прекрасного. Официально зарегистрировано по одному Bentley и Maserati, и солидные 40 Porsche.

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером прошлого года стал кроссовер Skoda Karoq (59 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».