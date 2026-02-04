Сезонное затишье: импорт новых авто упал на 57,8%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 февраля 2026, 9:42 Читати українською

Сезонное затишье: импорт новых авто упал на 57,8%

Январь 2026 г. для рынка новых автомобилей прошел под знаком «большого пересчета». После декабрьского ажиотажа, когда покупатели пытались опередить возврат НДС на электромобили, рынок закономерно охладел в месячном измерении, но продемонстрировал здоровый оптимизм по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Январь 2026 г.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сезонное затишье

Как отмечают аналитики, рынок новых авто в январе — это всегда история о сезонном затишье, усиленном в этом году изменением налоговых правил.

  • Общий объем: Зарегистрировано 4 789 новых легковушек.
  • Происхождение: Львиная доля — это импорт. Собственно украинское производство (крупноузловая сборка) обеспечило всего 119 единиц.
  • Динамика MM (месяц до месяца): импорт новых авто упал на 57,8% по сравнению с рекордным декабрем. Это классический эффект «пустых слогов» и удовлетворенного заранее спроса.
  • Динамика YY (год до года): Несмотря на январскую спячку, мы видим рост на 11,6% по отношению к январю 2025-го. Это свидетельствует о том, что общий тренд по обновлению автопарка остается положительным.

Смена лидера

В рейтинге марок зафиксировано интересное изменение сил. Toyota в январе напомнила, «кто дома хозяин». Отрыв от BYD настолько значителен, что сейчас бы и не пришло в голову, что в прошлом году китайская марка могла стать номер один. Увидим, как будет дальше, ведь Китай ввел ограничения на вывоз автомобилей, предназначенных для местного рынка.

Renault и Skoda замыкают первую четверку, ориентируясь на корпоративные парки и поклонников европейского прагматизма. BMW на восьмой строчке показывает, что премиум-сегмент в январе чувствовал себя довольно уверенно.

Топ-10 производителей новых легковушек

В модельном зачете мы увидели настоящий «фотофиниш». Toyota RAV4 (313 шт.) и Renault Duster (312 шт.) разошлись только в один корпус. Это два главных полюса украинского рынка: престижный кроссовер против «честного» внедорожника.

Toyota Land Cruiser Prado замкнула тройку, еще раз подтверждающую любовь украинцев к большим и надежным форматам. В топ-10 ворвались сразу три модели нового поколения: BYD Leopard 3 (брутальный электрический кроссовер), BYD Sea Lion 06 и Volkswagen ID. Unyx. Последний — это тот самый «золотой» Volkswagen китайской сборки с дизайном в стиле Cupra, ставший новым фаворитом среди ценителей технологий.

Топ-10 моделей новых легковушек

Люкс-сегмент: Даже в холодном январе нашлось место для прекрасного. Официально зарегистрировано по одному Bentley и Maserati, и солидные 40 Porsche.

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером прошлого года стал кроссовер Skoda Karoq (59 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами